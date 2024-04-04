"Буде підвищення": експерт пояснив, чому зростуть тарифи на світло в Україні (відео)

Зміни фактично спричинені методикою, за якою визначаються економічно обґрунтовані тарифи, тому експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев впевнений у наступних переглядах цінової політики.

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Ціни на електроенергію в Україні мають бути підвищені, бо потрібно робити ремонт об’єктів генерації та розподілу електроенергії. Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що регулятор може згодом повідомити щодо підвищення вартості на електроенергію. Рябцев наголосив на тому, що такий процес відбувається щоквартально.

"Буде підвищення тарифів на електроенергію", – заявив він.

Зміни фактично спричинені методикою, за якою визначаються економічно обґрунтовані тарифи. У відповідному підвищенні цін він впевнений на сто відсотків.

Підвищення тарифів на світло з 1 травня: пояснення НКРЕКП

У Нацкомісії попередили, що в мережі поширюється "некоректна інформація" на "чутливу тему". Йдеться про коментар керівника Валерія Тарасюка про можливі "важкі" зміни у травні.

У НКРЕКП зазначили, що підвищення тарифів є "чутливою темою". У комісії запевнили, що робота щодо зміни чинних тарифів на світло для побутових споживачів не ведеться.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що допускає зміни в питанні забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня різницю в тарифах та ринковій ціні покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 3 квітня у ДТЕК розповіли щодо пошкодженої ТЕС після атак 22 і 29 березня. Російські війська випустили 22 та 29 березня майже 200 ракет та застосували ударні БПЛА типу Shahed. У компанії заявили, що було втрачено понад 80% потужностей.