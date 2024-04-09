Украинские потребители — устойчивые, адаптивные и неравнодушные. Несмотря на ухудшение экономического состояния, население не только выживает, но и продолжает донатить: 92% украинцев направляют деньги на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, причем треть опрошенных делают это систематически.

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Экономическая ситуация в Украине никогда не была простой, поэтому украинцы, годами "затягивая пояса", стали настоящими гуру в сфере экономии. Очередной военный год продолжил испытывать украинских потребителей на устойчивость и способность адаптировать собственные привычки и подходы к реалиям сегодняшнего дня. По данным исследования, проведенного компанией "Делойт", сегодня на разных группах товаров экономят от 41% до 77% украинцев.

Потребительская активность: стремится к довоенному уровню

Компания "Делойт" исследовала, как изменилось потребительское поведение украинцев во второй год полномасштабной войны. По словам аналитиков, важным признаком является постепенное восстановление потребительской активности в Украине. "Некоторые показатели, например частота покупки продуктов питания, уже восстановились до довоенных уровней. Другие, такие как покупка электроники и бытовой техники, одежды и обуви, выросли на 25% и 14% соответственно, если сравнивать с 2022 годом. Это свидетельствует о восстановлении доверия потребителей, а также о способности ритейла адаптироваться к новым условиям", — прокомментировал результаты Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине.

В то же время, активная экономия на всем, на чем можно сэкономить, является одной из главных стратегий украинских потребителей.

Экономить приходится на всем Фото: Facebook

Топ-семерка товаров, на которых украинцы экономят чаще всего, выглядит так:

одежда и обувь 77%;

товары домашнего обихода и бытовая химия 73%;

косметические средства и парфюмерия 70%;

продукты питания 67%;

электроника и бытовая техника 65%;

досуг и развлечения вне дома 65%;

алкогольные напитки 63%.

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Продукты: покупают самое дешевое

Значительную долю чека украинцев составляют расходы на продукты. По данным "Делойт", жители Украины тратят на питание 38%, что более чем вдвое больше среднего мирового показателя. Похожую статистику дает Monobank, по данным которого расходы на еду составляют 41% расходов его клиентов.

В ходе исследования респонденты рассказали, что переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных говорят, что делают это значительно реже. Зато растет популярность приготовления еды дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и тех, кто занимается домохозяйством (59%).

Украинцы тратят на продукты 38%, что более чем вдвое больше среднего мирового показателя

Качество продуктов — это отдельный вопрос. По мнению диетологов, украинцы и раньше не были большими сторонниками здорового питания, но сейчас ежедневное питание многих, что называется, вообще "за гранью".

"Чем больше снижается благосостояние населения, тем меньше в рационе мяса, молока, овощей и фруктов, — говорит врач-диетолог Лариса Буткова. — Несмотря на популярность ЗОЖ и ПП, многие украинцы по культуре питания вернулись в 90-е: много хлеба и картофеля плюс самая дешевая колбаса. Из сладостей — недорогие печенье и конфеты. Такое питание здоровья населению точно не добавляет".

Многие украинцы по культуре питания вернулись в 90-е

То, что цена является одним из главных критериев выбора продуктов, подтверждается и данными исследования. Три четверти опрошенных (74%) покупают недорогие ингредиенты для приготовления пищи, тогда как среди украинцев возрастной категории 58+ лет этот показатель составляет 92%.

Одежда: экономить на стиле приучил еще карантин

Еще одна ощутимая сфера экономии семейного бюджета — это покупка одежды. 77% респондентов говорят, что экономят именно на этой статье расходов, и это самая большая доля среди опрошенных.

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"Экономить на одежде меня приучил карантин, — рассказала в разговоре с Фокусом киевлянка Оксана. — За два года почти все мои знакомые сменили офисные костюмы и каблуки на спортивные штаны и кроссовки. Вместо полного шкафа одежды и обуви — два спортивных костюма и пара кроссовок. Меньше уже просто некуда. И война также не способствует тому, чтобы наряжаться и расширять гардероб".

Некоторые при выборе одежды пользуются общим принципом "новое — это хорошо забытое старое", и это также не самый плохой вариант.

Экономить на одежде украинцев приучил карантин Фото: УНИАН

"Секонд многие считают не самым приятным способом приобрести одежду, но многие знакомые именно здесь "обновляют" свой гардероб. Иногда здесь и новые вещи можно найти, — говорит 40-летняя Светлана. — Неплохо можно сэкономить на детской одежде, если в семье есть старшие дети — родные, двоюродные, троюродные братья и сестры, или даже соседские дети. Мы и сами так делаем: выросла дочь из одежды — передаем младшим. И, наконец, пригодилась собственная одежда, которая годами лежала в шкафу. Конечно, какое-то неудобное пальто или туфли и сейчас ни к чему. А вот старые свитера, шапки, шарфы, спортивная одежда и обувь нас спасали две зимы подряд".

Развлечения: можно сокращать потребности "незаметно"

Украинцы уже давно перестали считать торгово-развлекательные центры исключительно местом для шопинга, воспринимая их, как место для развлечений. Конечно, в ТРЦ ходят и за покупками, однако многие посетители все же выбирают поход в торговый центр как способ провести свободное время.

Украинцы постепенно сжимают свои потребности, но стараются делать это так, чтобы было не очень заметно даже для себя

Но чем меньше денег, тем больше меняются намерения. Ведь ходить в ТЦ можно не только за покупками и развлечениями, но и как в музей — просто посмотреть. В крайнем случае можно зайти в местный супермаркет и купить что-то к ужину.

В некоторых украинских кошельках уже настолько пусто, что не до развлечений. Исследование "Делойта" показало, что эту статью расходов решительно урезают две трети респондентов. 65% опрошенных экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты.

В некоторых украинских кошельках уже настолько пусто, что не до развлечений

Зато более популярными становятся онлайн-развлечения: треть респондентов говорят, что увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

"Украинцы постепенно сжимают свои потребности, но стараются делать это так, чтобы было не очень заметно даже для себя, — говорит экономист Андрей Мартынюк. — Например, кто-то ходил в театр или на концерт один-два раза в год, а сейчас уже два года вообще никуда не ходил — не очень и заметно. Кто-то раз в месяц ходил в кино, а сейчас ТВ смотрит — с какой-то стороны даже удобнее получилось. Кто-то ходил в кафе и ресторан, а теперь варит кофе и готовит дома. Конечно, так значительно дешевле, но можно и с другой стороны посмотреть. Мол, в тех ресторанах бог знает чем кормят, а здесь все свежее и полезное. Вот так можно сужаться в потребностях, не только создавая иллюзию сохранения собственного уровня жизни, но даже иногда видеть "улучшение".

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Помощь вошла в привычку: больше экономии — больше донатов

Несмотря на войну, украинцы продолжают делать все возможное для поддержки себя, близких и страны. Исследование "Делойт" показало, что украинские потребители устойчивы, адаптивны и неравнодушны. Они экономят, обдуманно подходят к расходам и донатят. По данным исследования, 92% украинцев направляют деньги на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, причем треть опрошенных делают это систематически.

Более чем вдвое выросло количество украинцев, которые донатят регулярно, находясь за границей, — с 17% до 38%. Кроме выехавших за пределы Украины, лидерами по донатам на регулярной основе являются жители западных областей, Киева и Киевской области.

Украинцы экономят, обдуманно подходят к расходам и донатят Фото: Getty Images

Больше всего украинцы доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег — такие сборы поддерживают более трех четвертей опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен. Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды — на них донатят почти 71% респондентов, средняя сумма доната составляет 122 грн. На государственные сборы донатят более 60%, размер среднего доната составляет 121 грн.

Количество украинцев, которые донатят регулярно, находясь за границей, выросло более чем вдвое

Люди в возрасте 18-42 года донатят больше всего. Среди людей в возрасте до 27 лет самыми популярными являются сборы в крупных благотворительных фондах, от 27 до 57 лет — сборы знакомых, друзей, коллег, а те, кому 58+ лет, чаще всего донатят в маленькие благотворительные фонды.