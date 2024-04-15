Надбавки к пенсиям в Украине: какие есть виды и как их сейчас можно получить

Дополнительные выплаты можно получать не только по возрасту, но и за дополнительный стаж, а также за несовершеннолетних детей и в случае, если пенсия меньше 3250 гривен.

Related video

Пенсионеры в Украине могут получить дополнительные суммы к своим выплатам в виде надбавок. Фокус разобрался, какие надбавки к пенсиям могут получить украинцы.

Доплаты по возрасту

Одной из таких надбавок являются доплаты в зависимости от возраста: пенсионеры в возрасте 70 лет получают дополнительно 300 гривен, в 75 лет — 456 гривен, а в 80 лет — 570 гривен. Эти доплаты предназначены для граждан, размер пенсии которых не превышает 10 340 гривен.

Также пенсионеры могут получать доплаты за каждый год страхового стажа сверх установленного минимума — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Эти доплаты составляют 1% от размера пенсии за каждый дополнительный год стажа, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Автоматические доплаты и другие выплаты

В Украине также существуют автоматические надбавки, назначаемые без необходимости обращения. Например, пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим требуемый страховой стаж, автоматически устанавливается доплата, если размер их пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты.

Для некоторых надбавок требуется предоставление документов и соответствующего заявления. Например, пенсионеры могут получить доплаты за несовершеннолетних детей, если находятся на их иждивении и не работают.

Помимо этого, пенсионерам-военнослужащим устанавливается надбавка в размере 50% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Помощь ООН — доплата к пенсии

ООН предоставляет специальную доплату для инвалидов с детства и детей с инвалидностью в рамках своей Всемирной продовольственной программы. Это сообщается на правительственном портале. Граждане могут получить доплату, если их ежемесячная пенсия составляет менее 3250 грн и они не получают других государственных социальных выплат или не находятся на оккупированной территории Украины. Размер доплаты определяется как разница между 3250 грн и суммой пенсии.

Напомним, согласно данным Пенсионного фонда Украины по состоянию на начало апреля 2024 года, 1,2 млн украинцев получают пенсии в размере более 10 тысяч гривен, в то время как почти 88% всех пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен ежемесячно.