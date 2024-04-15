Надбавки до пенсій в Україні: які є види і як їх зараз можна отримати

Додаткові виплати можна отримувати не тільки за віком, а й за додатковий стаж, а також за неповнолітніх дітей і в разі, якщо пенсія менша за 3250 гривень.

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Пенсіонери в Україні можуть отримати додаткові суми до своїх виплат у вигляді надбавок. Фокус розібрався, які надбавки до пенсій можуть отримати українці.

Доплати за віком

Однією з таких надбавок є доплати залежно від віку: пенсіонери віком 70 років отримують додатково 300 гривень, у 75 років — 456 гривень, а у 80 років — 570 гривень. Ці доплати призначені для громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 гривень.

Також пенсіонери можуть отримувати доплати за кожен рік страхового стажу понад установлений мінімум — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ці доплати становлять 1% від розміру пенсії за кожен додатковий рік стажу, але не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Автоматичні доплати й інші виплати

В Україні також існують автоматичні надбавки, що призначаються без необхідності звернення. Наприклад, пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, автоматично встановлюється доплата, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати.

Для деяких надбавок потрібне надання документів і відповідної заяви. Наприклад, пенсіонери можуть отримати доплати за неповнолітніх дітей, якщо перебувають на їхньому утриманні та не працюють.

Також пенсіонерам-військовослужбовцям встановлюється надбавка в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Допомога ООН — доплата до пенсії

ООН надає спеціальну доплату для інвалідів із дитинства й дітей із інвалідністю в межах своєї Всесвітньої продовольчої програми. Це повідомляється на урядовому порталі. Громадяни можуть отримати доплату, якщо їхня щомісячна пенсія становить менше ніж 3250 грн і вони не отримують інших державних соціальних виплат або не перебувають на окупованій території України. Розмір доплати визначається як різниця між 3250 грн і сумою пенсії.

Нагадаємо, згідно з даними Пенсійного фонду України станом на початок квітня 2024 року, 1,2 млн українців отримують пенсії в розмірі понад 10 тисяч гривень, тоді як майже 88% усіх пенсіонерів отримують менше ніж 5 тисяч гривень щомісяця.