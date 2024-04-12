Надбавки к пенсиям в Украине: кто может получить на 20% больше и что для этого нужно

Для получения доплаты необходимо, чтобы в соответствующих населенных пунктах были проблемы с социально-бытовым обслуживанием, транспортной доступностью и сферой занятости.

Related video

Украинские пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии в размере 20%. Это преимущество доступно для жителей определенных регионов, включая горные населенные пункты, а также для переселенцев, столкнувшихся с неразвитыми отраслями в определенные периоды времени. Об этом пишет агентство "РБК-Украина".

Для получения этой доплаты необходимо, чтобы в соответствующих населенных пунктах были проблемы с социально-бытовым обслуживанием, транспортной доступностью и сферой занятости.

Размер надбавки определяется индивидуально и в настоящее время составляет 20% от основной суммы пенсии.

Процесс получения надбавки начинается с получения специального удостоверения, подтверждающего проживание в горном населенном пункте или столкновение с неразвитыми отраслями.

Удостоверение оформляется через местные органы или ЦНАП и обычно выдается в течение 30 календарных дней после подачи заявления.

Переселенцы также могут получить это удостоверение, предоставив необходимые документы, подтверждающие их статус.

Напомним, 29 марта стало известно, кому из украинцев и когда увеличат пенсии в 2024 году. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не придется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Также напомним, пенсионерам в возрасте от 70 лет предоставляют надбавку к выплатам. Ее размер составляет от 300 до 579 гривен.