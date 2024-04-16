Зарплат и вакансий все меньше: какая ситуация с работой на IT-рынке (инфографика)

В общей сложности количество наймов снизилось на 25%, но распределение по специальностям почти не изменилось.

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В начале 2024 года зарплаты в украинском IT-секторе, как для новичков, так и для опытных специалистов, значительно снизились. Кроме того, количество предложений о работе для украинских IT-специалистов стало уменьшаться. Об этом говорится в исследовании платформы Djinni.

Зарплаты у senior-разработчиков (с опытом от 5 лет) в начале 2024 года существенно снизились. Если в январе они получали от $4 до $5,5 тысяч, то к марту этот диапазон уже составлял от $3 до $5 тысяч. Важно отметить, что верхняя граница этого диапазона впервые за год достигла такой отметки.

Даже у разработчиков DevOps, обычно относящихся к самой высокооплачиваемой категории, начали снижаться зарплаты. В предыдущие полгода их доходы оставались на уровне от $4 до $6 тысяч, однако теперь этот диапазон снизился до $3,5–5,5 тысяч. Единственные категории, где не произошло падения, — это Security, Product Manager и Data Engineer.

В среднем, зарплата кандидатов с опытом от 3 до 4 лет сократилась с $3 тысяч до $2,5 тысяч. Разработчики с двухлетним опытом начали получать $1500 вместо прежних $1800. Даже труд разработчиков без опыта стал оплачиваться меньше — сейчас они зарабатывают $400-450 вместо прежних $500.

Зарплаты айтишников

В общем, медианные зарплаты других технических кандидатов в первом квартале 2024 года в основном также оказались ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Наблюдается значительное сокращение наймов наиболее высокооплачиваемых специалистов. С января по март было закрыто всего 38 сделок на зарплату в размере $7 тысяч и выше, в то время как годом ранее было заключено 84 таких сделки.

В общей сложности количество наймов сократилось на 25%, однако структура по специальностям осталась практически неизменной. Как и в предыдущем квартале, наибольшее количество вакансий приходится на разработчиков (41%), за которыми следуют представители других специализаций (38%) и нетехнические специалисты (21%). Распределение наймов по уровню опыта:

без опыта – около 12%;

с опытом 7 или более лет – 24%;

больше всего среди нанятых кандидатов тех, кто имеет 1-2 года опыта.

Напомним, как ранее писал Фокус, более половины (53%) украинцев признались, что их доходы уменьшились, а из них 30% говорят, что уровень доходов снизился существенно. Также недавно в Кабмине объяснили, в каких специалистах будет нуждаться Украина через пять лет.