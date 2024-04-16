Зарплат і вакансій усе менше: яка ситуація з роботою на IT-ринку (інфографіка)

Загалом кількість наймів знизилася на 25%, але розподіл за спеціальностями майже не змінився.

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На початку 2024 року зарплати в українському IT-секторі, як для новачків, так і для досвідчених фахівців, значно знизилися. Крім того, кількість пропозицій про роботу для українських IT-фахівців стала зменшуватися. Про це йдеться в дослідженні платформи Djinni.

Зарплати у senior-розробників (з досвідом від 5 років) на початку 2024 року істотно знизилися. Якщо в січні вони отримували від $4 до $5,5 тисяч, то до березня цей діапазон уже становив від $3 до $5 тисяч. Важливо зазначити, що верхня межа цього діапазону вперше за рік досягла такої позначки.

Навіть у розробників DevOps, які зазвичай належать до найбільш високооплачуваної категорії, почали знижуватися зарплати. У попередні пів року їхні доходи залишалися на рівні від $4 до $6 тисяч, однак тепер цей діапазон знизився до $3,5-5,5 тисяч. Єдині категорії, де не відбулося падіння, — це Security, Product Manager і Data Engineer.

У середньому, зарплата кандидатів з досвідом від 3 до 4 років скоротилася з $3 тисяч до $2,5 тисяч. Розробники з дворічним досвідом почали отримувати $1500 замість колишніх $1800. Навіть праця розробників без досвіду стала оплачуватися менше — зараз вони заробляють $400-450 замість колишніх $500.

Зарплати айтівців

Загалом медіанні зарплати інших технічних кандидатів у першому кварталі 2024 року здебільшого також виявилися нижчими, ніж за аналогічний період 2023 року. Спостерігається значне скорочення наймів найбільш високооплачуваних фахівців. Із січня по березень було закрито всього 38 угод на зарплату в розмірі $7 тисяч і вище, тоді як роком раніше було укладено 84 такі угоди.

Загалом кількість наймів скоротилася на 25%, проте структура за спеціальностями залишилася практично незмінною. Як і в попередньому кварталі, найбільша кількість вакансій припадає на розробників (41%), за якими йдуть представники інших спеціалізацій (38%) і нетехнічні фахівці (21%). Розподіл наймів за рівнем досвіду:

без досвіду — близько 12%;

з досвідом 7 або більше років — 24%;

найбільше серед найнятих кандидатів тих, хто має 1-2 роки досвіду.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, більше половини (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився істотно. Також нещодавно в Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна через п'ять років.