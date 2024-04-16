Надбавки к пенсии: как можно получить выплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи

По данным ПФУ, на каждого нетрудоспособного члена семьи предусмотрены выплаты в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Право на получение дополнительной надбавки к пенсии для обеспечения нетрудоспособных членов семьи закреплено в законодательстве. Так, к пенсии по стажу и по инвалидности предусмотрены дополнительные выплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Лицам офицерского состава, прапорщикам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, а также лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет и по инвалидности, начисляется надбавка к пенсии для неработающих пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. На каждого нетрудоспособного члена семьи размер надбавки составляет 50% от прожиточного минимума для лиц с ограниченными возможностями, установленного законом.

"При этом надбавка назначается только на тех членов семьи, которые не получают пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, помощь на детей одиноким матерям", — уточнили в ПФУ.

Согласно определению, нетрудоспособными членами семьи считаются дети, не достигшие 18 лет, а также те, кто достиг этого возраста, но стал инвалидом до достижения совершеннолетия.

Для получения дополнительной надбавки на содержание нетрудоспособных членов семьи требуется предоставить следующие документы:

документы о пребывании нетрудоспособных членов семьи на содержании умершего (погибшего) кормильца (кроме нетрудоспособных детей; нетрудоспособных родителей и жены (супруга) военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по закону, погибших или умерших или пропавших без вести в период прохождения службы или позже вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время службы);

документы, подтверждающие, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), не проходит службу;

документы, удостоверяющие родственные отношения, а именно: паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решение суда.

Для установления дополнительной выплаты на членов семьи, неспособных к трудовой деятельности, орган, ответственный за назначение пенсии, прилагает к заявлению информацию, полученную от органов, уполномоченных на выдачу пособий, относительно характера помощи, оказываемой указанному члену семьи, и времени ее предоставления.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что есть пенсионеры, которые не получат повышение выплат после индексации. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию менее трех лет назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.