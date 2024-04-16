Надбавки до пенсії: як можна отримати виплати на утримання непрацездатних членів сім'ї

За даними ПФУ, на кожного непрацездатного члена сім'ї передбачено виплати в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Право на отримання додаткової надбавки до пенсії для забезпечення непрацездатних членів сім'ї закріплено в законодавстві. Так, до пенсії за стажем та по інвалідності передбачено додаткові виплати на утримання непрацездатних членів сім'ї. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Особам офіцерського складу, прапорщикам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також особам, які мають право на пенсію за вислугу років та по інвалідності, нараховується надбавка до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім'ї. На кожного непрацездатного члена сім'ї розмір надбавки становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями, встановленого законом.

"При цьому надбавка призначається тільки на тих членів сім'ї, які не отримують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям", — уточнили в ПФУ.

Згідно з визначенням, непрацездатними членами сім'ї вважаються діти, які не досягли 18 років, а також ті, хто досяг цього віку, але став інвалідом до досягнення повноліття.

Для отримання додаткової надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї потрібно надати такі документи:

документи про перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника (крім непрацездатних дітей; непрацездатних батьків та дружини (чоловіка) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із законом, які загинули чи померли або зникли безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що мали місце під час служби);

документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), не проходить службу;

документи, що засвідчують родинні стосунки, а саме: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду.

Для встановлення додаткової виплати на членів сім'ї, нездатних до трудової діяльності, орган, відповідальний за призначення пенсії, докладає до заяви інформацію, отриману від органів, уповноважених на видачу допомог, щодо характеру допомоги, що надається зазначеному члену сім'ї, і часу її надання.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що є пенсіонери, які не отримають підвищення виплат після індексації. Йдеться про тих, хто вийшов на пенсію менше ніж три роки тому, і тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.