Социальная пенсия: кто и как может получить пособие

По данным журналистов, если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

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Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения обычной пенсии, могут обращаться за временной поддержкой в виде социальной пенсии. Об этом говорится в материале издания NV.

Так, с 1 января 2024 года требуется минимум 31 год страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Те, кто не наберет этого стажа к 60 годам, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года.

При достижении 65 лет лица с возрастом от 15 до 21 года страхового стажа имеют право на назначение пенсии по возрасту.

Если стаж работы человека составляет менее 15 лет, то по достижении им возраста 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат. Эта форма поддержки известна как социальная пенсия по возрасту.

Каждый год продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет, будет увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года. Таким образом, к 2028 году для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.

Какой размер социальной пенсии в 2024 году

В 2024 году размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).

Социальная пенсия по возрасту, не зависящая от трудового стажа, пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имуществе и среднемесячного совокупного дохода.

Для того чтобы получить временную государственную помощь, необходимо обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту прописки либо фактического проживания.

Для получения временной помощи лицам, не имеющим достаточного пенсионного стажа, необходимо предоставить в орган соцзащиты:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

В каких случаях помощь не назначается

В соответствии с законодательством, не все пенсионеры, не достигшие требуемого стажа для пенсии, имеют право на получение временной помощи от государства. Например, помощь не назначается, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 тысяч гривен;

в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилого помещения (дома); заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма).

Однако, в случаях, когда пенсионеры не имеют достаточного пенсионного стажа, социальная помощь может быть назначена вопреки вышеуказанным ограничениям при условии решения специальной комиссии. Это возможно, если в семье присутствует человек с инвалидностью. Принятие решения осуществляется после проведения оценки материально-бытовых условий лица, обратившегося за назначением такой помощи.

Напомним, в апреле, после того, как вырастет минимальная пенсия, выплаты повысятся у украинцев, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, и работающих пенсионеров. Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, как мартовская индексация пенсий повлияет на назначение жилищных субсидий.