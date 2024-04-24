Аграриям будут компенсировать стоимость купленной сельхозтехники: что нужно знать

На реализацию программы в бюджет, как сообщили в Минэкономики, заложен 1 млрд грн.

Related video

Украинские аграрии смогут получить 25% компенсации стоимости сельскохозяйственной техники, при условии приобретения у 44 определенных местных производителей. Об этом сообщили в Минэкономики.

Сейчас в перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса включено 2 289 номенклатурных позиций.

"В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн и рассчитываем, что поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4 000 аграриев", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Чтобы получить 25% компенсации стоимости, аграрий должен приобрести необходимую технику, выбрав ее из перечня на сайте профильного министерства и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

В перечне — тракторы, почвообрабатывающая техника, посевные комплексы, семенные бункеры и накопители зерна, машины для очистки, сортировки, калибровки семян, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели, оборудование для содержания свиней, КРС, техника и оборудование для садоводства и ягодоводства и тому подобное.

Напомним, в марте Фокус писал, что перед началом весенне-полевых работ аграриям не хватает рабочей силы. Особенно не хватает предприятиям механизаторов и трактористов, ведь именно таких в ВСУ мобилизуют в первую очередь.

В то же время на Тернопольщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине посевная кампания стартовала даже раньше, чем в прошлом году.