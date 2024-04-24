Аграріям компенсуватимуть вартість купленої сільгосптехніки: що треба знати

На реалізацію програми в бюджет, як повідомили в Мінекономіки, закладено 1 млрд грн.

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Українські аграрії зможуть отримати 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки за умови придбання в 44 визначених місцевих виробників. Про це повідомили в Мінекономіки.

Наразі до переліку вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу включено 2289 номенклатурних позицій.

"Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн і розраховуємо, що підтримкою від держави зможуть скористатися близько 4000 аграріїв", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб отримати 25% компенсації вартості, аграрій має придбати необхідну техніку, обравши її з переліку на сайті профільного міністерства, та подати до уповноваженого банку заявку й підтвердні документи.

У переліку — трактори, ґрунтообробна техніка, посівні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі, обладнання для утримання свиней, ВРХ, техніка й обладнання для садівництва та ягідництва тощо.

Нагадаємо, у березні Фокус писав, що перед початком весняно-польових робіт аграріям бракує робочої сили. Особливо не вистачає підприємствам механізаторів і трактористів, адже саме таких у ЗСУ мобілізують насамперед.

Водночас на Тернопольщині, Дніпропетровщині, Львівщині й Одещині посівна кампанія стартувала навіть раніше, ніж торік.