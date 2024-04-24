Финансовая помощь на детей за границей: кто может получить 40 тыс. грн

Деньги могут предоставить приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов/попечителей, куда устроили двое и более несовершеннолетних детей.

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В Украине приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов предоставляется возможность получить материальную помощь на детей, находящихся за рубежом. Это может составлять сумму от 25 до 40 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, ссылаясь на организацию "СОС Дитячі Містечка".

По информации из пресс-службы, финансовая помощь может быть предоставлена приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов/попечителей, где приняты двое и более несовершеннолетних детей, находящихся за границей на момент обращения.

Проект по предоставлению денежной целевой благотворительной помощи распространяется на всю территорию Украины, за исключением оккупированных территорий и зон военных действий.

В рамках данной поддерживающей программы предусмотрены следующие варианты финансовой помощи:

25 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Польше, странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия);

35 тыс. гривен предусмотрены для лиц, в семьи которых устроили детей, которые сейчас находятся в Германии, странах Западной и Северной Европы (Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Дании, Норвегии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии);

40 тыс. гривен выплатят лицам, в семьи которых устроены дети, ныне находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Финансовая поддержка будет предоставлена законному представителю детей.

Чтобы принять участие в программе, соответствующие критериям заявители должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

После обращения к уполномоченным органам и службам по делам детей, они направят официальное письмо-запрос о предоставлении помощи для защиты прав детей, проживающих за пределами страны, и организации их включения в семейные формы воспитания на электронную почту соответствующей организации.

Детали можно уточнить по следующей ссылке.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, какие еще выплаты государство предоставляет семьям с детьми и какие суммы получают украинцы.

Также напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры алиментов. Так, размер выплаты детям до шести лет отныне составляет 1 281 гривну, а детям от шести лет один из родителей должен платить 1 598 гривен.