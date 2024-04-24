Фінансова допомога на дітей за кордоном: хто може отримати 40 тис. грн

Гроші можуть надати прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів/піклувальників, куди влаштували двоє і більше неповнолітніх дітей.

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В Україні прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів надається можливість отримати матеріальну допомогу на дітей, які перебувають за кордоном. Це може становити суму від 25 до 40 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на організацію "СОС Дитячі Містечка".

За інформацією з пресслужби, фінансову допомогу може бути надано прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів/піклувальників, де прийнято двоє і більше неповнолітніх дітей, які перебувають за кордоном на момент звернення.

Проєкт із надання грошової цільової благодійної допомоги поширюється на всю територію України, за винятком окупованих територій і зон воєнних дій.

У межах цієї підтримуючої програми передбачено такі варіанти фінансової допомоги:

25 тис. гривень виплатять особам, у сім'ї яких влаштували дітей, які зараз перебувають у Польщі, країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія);

35 тис. гривень передбачено для осіб, у сім'ї яких влаштували дітей, що наразі перебувають у Німеччині, країнах Західної та Північної Європи (Австрії, Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Франції, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії, Данії, Норвегії, Швеції, Латвії, Литві, Естонії);

40 тис. гривень виплатять особам, у сім'ї яких влаштовано дітей, які нині перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не зазначених вище.

Фінансова підтримка буде надана законному представнику дітей.

Щоб узяти участь у програмі, заявники, які відповідають критеріям, мають звернутися до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування.

Після звернення до уповноважених органів та служб у справах дітей, вони надішлють офіційний лист-запит щодо надання допомоги для захисту прав дітей, які проживають за межами країни, та організації їхнього включення до сімейних форм виховання на електронну пошту відповідної організації.

Деталі можна уточнити за наступним посиланням.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про те, які ще виплати держава надає сім'ям з дітьми і які суми отримують українці.

Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має платити 1 598 гривень.