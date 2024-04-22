Допомога на дітей в Україні: хто може отримати 41 тис. грн

Подавати заявку на отримання виплат слід протягом 12 місяців від дня народження дитини.

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У 2024 році українці мають можливість отримати допомогу на дітей у розмірі 41 тисячі гривень. Це фінансова допомога, що надається сім'ям при народженні дитини, яку можна запросити як через онлайн-заявку, так і особисто. Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

У 2024 році розмір допомоги при народженні дитини становить 41,28 тисячі гривень. При цьому одразу ж виплачується частина суми в розмірі 10,32 тисячі гривень.

У наступні три роки частину грошей, що залишилася, виплачуватимуть рівними частками. Це означає, що щомісячна виплата становитиме 860 гривень.

Заявку на отримання виплат слід подавати протягом 12 місяців з моменту народження дитини.

Для отримання допомоги на дитину необхідно подати заявку через портал "Дія". Для цього буде потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису;

заповнити онлайн-форму отримання матеріальної допомоги;

потрібно завірити заяву електронним підписом.

За правильно заповненої форми гроші будуть нараховані наступного дня після отримання заяви соціальним відділенням захисту населення.

Крім того, українці мають можливість подати заяву офлайн. Для цього необхідно звернутися:

до органу соцзахисту населення;

виконавчий орган сільської, селищної або міської влади;

Центр надання адміністративних послуг.

При народженні дитини громадяни також мають можливість отримати "пакунок малюка", що складається з предметів або еквівалентної суми грошей.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про те, які ще виплати держава надає сім'ям з дітьми і які суми отримують українці.

Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має платити 1 598 гривень.