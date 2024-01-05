Допомога на дитину збільшиться на тисячу гривень: хто з батьків отримає гроші
Міністерство соціальної політики змінює зміст і збільшує на 1 тисячу гривень вартість "Пакунка малюка", оскільки з 1 січня 2024 року в Україні підвищився прожитковий мінімум.
У Міністерстві соціальної політики змінює зміст і збільшило на 1 тисячу гривень вартість "Пакунка малюка", оскільки з 1 січня 2024 року в Україні підвищився прожитковий мінімум. Про це повідомила пресслужба міністерства.Важливо
Так, за словами заступниці міністра Уляни Токарєвої, вартість "Пакунка малюка" зросте з 6 816 до 7 689 гривень. Його вартість становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, у 2024 році він становить 2 563 грн.
Склад бебі-боксу переглядають кожні чотири роки. Його змінюють з урахуванням експертної думки не тільки працівників Мінсоцполітики, а й фахівців інших міністерств. Також до обговорення залучають батьків немовлят і представників ЮНІСЕФ.
"Наразі він став раціонально укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, що мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого малята швидко виростають (бодики, штанці-повзунки)", — пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики.
Зазначимо, що "Пакунок малюка" містить у собі речі першої необхідності для матері та дитини, які мають спростити побут молодих батьків і знизити їхні витрати. До нього, як правило, входять:
- підгузки;
- серветки;
- памперси;
- одяг;
- гігієнічні предмети та приладдя;
- килимок;
- гребінець;
- ножиці;
- матрац;
- іграшки та багато іншого.
Можливість отримати таку допомогу передбачена чинним законодавством. "Пакунок малюка" видається в пологовому будинку. При цьому батьки новонароджених можуть отримати грошову компенсацію замість бебі-боксу.
Виплати при народженні дитини: якою буде допомога у 2024 році
Допомога від держави при народженні малюка у 2024 році становитиме 41 280 гривень. Але повну суму батькам не надають одразу. Перша частина допомоги складається з 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом наступних 36 місяців щомісяця держава виплачує по 860 гривень. Таку допомогу можуть отримувати сім'ї при усиновленні дитини.Важливо
Нагадаємо також, що в Україні 2024 року зміниться розмір виплат аліментів. Так, з 1 січня 2024-го мінімальний розмір аліментів для дітей становить:
- до шести років — 1 281 гривня;
- від шести до 18 років — 1 598 гривень.
Також Фокус розповідав, кому з українців держава щорічно виплачуватиме по 50 тисяч гривень.