Тарифы в Украине: повысят ли цены на коммунальные услуги с 1 мая

Теплоснабжение, газ и горячая вода "защищены" от изменений мораторием правительства на время полномасштабных боевых действий. По свету ситуация сложнее, но и его стоимость в следующем месяце останется без изменений.

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С 1 мая 2024 года подорожание коммунальных услуг на газ и воду в Украине не предвидится. Кроме того, Кабинет министров Украины продлил льготную цену на электроэнергию. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Газ

Главный поставщик газа для бытовых потребителей Украины "Нафтогаз" заявил, что продлил срок действия тарифа "Фиксированный" на один год, то есть до 30 апреля 2025 года.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", — подчеркнул глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Поэтому цена газа для населения будет оставаться фиксированной и составит 7,96 грн/куб.м с НДС до 30 апреля 2025 года включительно.

Свет

Из-за российских обстрелов ситуация в энергетике и в частности с электроснабжением значительно сложнее.

Важно

Тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, сколько будет стоить свет с 1 мая

По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, Кабмин ведет переговоры с партнерами относительно того, какую помощь они могут нам предоставить, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты.

"Решения о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", — подчеркнула Гринчук.

В то же время 26 апреля правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения на месяц — то есть до 31 мая 2024 года свет для бытовых потребителей не подорожает. Тариф на электроэнергию будет составлять 2,64 грн/кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы с 23:00 до 07:00 цена ниже — 1,23 грн/кВт-ч.

"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время премьер призвал всех украинцев экономно потреблять электроэнергию, поскольку в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит, несмотря на ремонтные работы 24/7.

Вода

Несмотря на многочисленные попытки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установить новые цены на воду, ее стоимость пока будет оставаться на довоенном уровне.

Однако тарифы для каждой области различаются. Это зависит от ряда факторов:

доступ местного водоканала к водным ресурсам;

стоимость электроэнергии;

стоимость реагентов и другие аспекты.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Министерства юстиции заявило, что некоторые украинцы могут потерять от 20% до 50% от своих пенсионных выплат. Средства с пенсий взимаются после соответствующего решения суда. Это возможно, если должник не имеет денег на банковских счетах и достаточно имущества для покрытия всей суммы.

Также сообщалось, что субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, что составляет 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.