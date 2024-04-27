Тарифи в Україні: чи підвищать ціни на комунальні послуги з 1 травня

Теплопостачання, газ та гаряча вода "захищені" від змін мораторієм уряду на час повномасштабних бойових дій. Щодо світла ситуація складніша, але і його вартість наступного місяця залишиться без змін.

Related video

З 1 травня 2024 року здорожчання комунальних послуг на газ та воду в Україні не передбачається. Крім того, Кабінет міністрів України продовжив пільгову ціну на електроенергію. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Газ

Головний постачальник газу для побутових споживачів України "Нафтогаз" заявив, що продовжив термін дії тарифу "Фіксований" на один рік, тобто до 30 квітня 2025 року.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Відтак ціна газу для населення залишатиметься фіксованою та становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ до 30 квітня 2025 року включно.

Світло

Через російські обстріли ситуація в енергетиці та зокрема з електропостачанням значно складніша.

Важливо

Тарифи на електроенергію: у Міненерго розповіли, скільки коштуватиме світло з 1 травня

За словами заступниці очільника Міненерго Світлани Гринчук, Кабмін веде перемовини з партнерами щодо того, яку допомогу вони можуть нам надати, щоб відновити пошкоджені та зруйновані енергооб'єкти.

"Рішення щодо підвищення тарифів сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація дійсно складна", – наголосила Гринчук.

Водночас 26 квітня уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення на місяць – тобто до 31 травня 2024 року світло для побутових споживачів не здорожчає. Тариф на електроенергію складатиме 2,64 грн/кВт-год. Для власників двозонних лічильників у нічні години з 23:00 до 07:00 ціна нижча – 1,23 грн/кВт-год.

"Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", – пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас прем'єр закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

Вода

Попри численні спроби Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити нові ціни на воду, її вартість поки що залишатиметься на довоєнному рівні.

Однак тарифи для кожної області різняться. Це залежить від низки факторів:

доступ місцевого водоканалу до водних ресурсів;

вартість електроенергії;

вартість реагентів та інші аспекти.

Нагадаємо, 25 квітня пресслужба Міністерства юстиції заявило, що деякі українці можуть втратити від 20% до 50% від своїх пенсійних виплат. Кошти з пенсій стягуються після відповідного рішення суду. Це можливо, якщо боржник не має грошей на банківських рахунках і достатньо майна для покриття всієї суми.

Також повідомлялось, що субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.