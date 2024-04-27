Сложная и грязная схема: Польша закупает уголь у российского олигарха через Казахстан, — СМИ

Уголь поступает в Польшу через местного дистрибьютора. Журналисты считают, что подобные схемы являются серьезной угрозой для энергетической безопасности Варшавы.

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Польша закупает уголь в РФ через компанию российского олигарха, несмотря на санкции. Он попадает в страну через Казахстан благодаря сложной схеме. Об этом пишет польское издание Portal Informacyjny.

Журналисты установили, что одна из крупнейших компаний-импортеров угля в Польше в 2022 году заключила соглашение с зарегистрированным в Швейцарии субъектом хозяйствования AB Energo AG на поставку угля из Казахстана. Установлено, что компания имеет российский капитал, а членом правления AB Energo AG является Анар Коробовская, гражданка Казахстана, жена российского олигарха Николая Коробовского.

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Анар Коробовская ведет свой бизнес не только в Швейцарии, но и в Казахстане, Кыргызстане и Украине. Кроме этого она имеет бизнес, связанный с атомной энергетикой, через основанные ею в Украине компании — ООО "Интер Премьер" и ООО "ТиПиБиС Продакшн". По данным СМИ, компания AB Energo была признана виновной в махинациях на тендерах и перепродаже электроэнергии в пять раз более высокой цене.

Муж Анар Коробовской Николай Коробовский получил "Почетную грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина" в благодарность "За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю деятельность".

"Сложная сеть связей российского олигарха требует тщательного изучения в контексте контракта, заключенного с польской компанией. Игра с бумажной документацией может быть ключевым элементом в обходе санкций, непосредственно наложенных на Россию, путем маскировки истинного происхождения сырья. Данная компания является многолетним, проверенным партнером российских энергетических компаний. С 2005 года импортирует уголь из России", — пишет издание.

Журналисты считают, что тайная продажа российского угля является серьезной угрозой для энергетической безопасности Польши, это также показывает, что введенные против РФ санкции неэффективны.

"Одно можно сказать точно — этот уголь пачкает не только руки каждому, кто к нему прикасается. Даже если он действительно добывается в Казахстане, он все равно является источником прибыли для российских олигархов, которые создают военную экономику России и софинансируют жестокую войну страны в Украине", — пишет издание.

На момент публикации материала Анар Коробовская, которая фигурирует в расследовании польского издания, не комментировала информацию о поставках угля в Польшу.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в польском Сейме 25 апреля заявил, что в Польше не посягают на территории Украины и не планируют аннексировать ее часть.