Складна і брудна схема: Польща закуповує вугілля у російського олігарха через Казахстан, — ЗМІ

Вугілля надходить до Польщі через місцевого дистриб'ютора. Журналісти вважають, що подібні схеми є серйозною загрозою для енергетичної безпеки Варшави.

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Польща закуповує вугілля у РФ через компанію російського олігарха попри санкції. Воно потрапляє до країни через Казахстан завдяки складній схемі. Про це пише польське видання Portal Informacyjny.

Журналісти встановили, що одна з найбільших компаній-імпортерів вугілля у Польщі у 2022 році уклала угоду із зареєстрованим у Швейцарії суб’єктом господарювання AB Energo AG на постачання вугілля з Казахстану. Встановлено, що компанія має російський капітал, а членом правління AB Energo AG є Анар Коробовська, громадянка Казахстану, дружина російського олігарха Миколи Коробовського.

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Анар Коробовська веде свій бізнес не тільки в Швейцарії, а й у Казахстані, Киргизстані та Україні. Крім цього вона має бізнес, пов’язаний з атомною енергетикою, через засновані нею в Україні компанії – ТОВ "Інтер Прем’єр" і ТОВ "ТіПіБіС Продакшн". За даними ЗМІ, компанія AB Energo була визнана винною в махінаціях на тендерах і перепродажі електроенергії в п'ять разів вищою ціною.

Чоловік Анар Коробовської Микола Коробовський отримав "Почесну грамоту президента Російської Федерації Володимира Путіна" в подяку "За заслуги в розвитку підприємництва, активну громадську діяльність і багаторічну діяльність".

"Складна мережа зв'язків російського олігарха вимагає ретельного вивчення в контексті контракту, укладеного з польською компанією. Гра з паперовою документацією може бути ключовим елементом в обході санкцій, безпосередньо накладених на Росію, шляхом маскування справжнього походження сировини. Дана компанія є багаторічним, перевіреним партнером російських енергетичних компаній. З 2005 року імпортує вугілля з Росії", — пише видання.

Журналісти вважають, що таємний продаж російського вугілля є серйозною загрозою для енергетичної безпеки Польщі, це також показує, що запроваджені проти РФ санкції неефективні.

"Одне можна сказати точно – це вугілля бруднить не лише руки кожному, хто до нього торкається. Навіть якщо воно дійсно видобувається в Казахстані, він все одно є джерелом прибутку для російських олігархів, які створюють військову економіку Росії та співфінансують жорстоку війну країни в Україні", — пише видання.

На момент публікації матеріалу Анар Коробовська, яка фігурує у розслідуванні польського видання, не коментувала інформацію про постачання вугілля до Польщі.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у польському Сеймі 25 квітня заявив, що у Польщі не зазіхають на території України і не планують анексувати її частину.