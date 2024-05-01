Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана

По данным Министерства энергетики США, РФ поставляет почти четверть обогащенного урана, который используется для топлива более 90 коммерческих реакторов.

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Американские сенаторы проголосовали за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующие нормы законодательства, одобренные единогласно, запрещают импорт в США через 90 дней после вступления в силу. Решение позволяет при этом временные исключения до января 2028 года. Американский президент должен подписать законопроект, прежде чем он станет законом.

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По данным Министерства энергетики США, РФ поставляет почти четверть обогащенного урана, который используется для топлива более 90 коммерческих реакторов, что делает ее иностранным поставщиком номер один. Эти продажи приносят Москве примерно 1 миллиард долларов в год, но замещение поставок может быть сложной задачей и может привести к повышению стоимости обогащенного урана примерно на 20%.

Белый дом призвал к "долгосрочному запрету" российского импорта, который необходим для соответствующей разблокировки около 2,7 миллиардов долларов на поддержку урановой промышленности, выделенных Конгрессом в начале этого года. Это произойдет при условии, если будут введены ограничения на импорт российского урана.

Законопроект Палаты представителей был одобрен голосованием в декабре на фоне растущей поддержки Конгрессом необходимости остановить Россию в Украине. США запретили импорт российской нефти и работали с союзниками по "Большой семерке" над установлением верхнего предела цен на морской экспорт нефти и нефтепродуктов.

Напомним, 30 апреля эксперт Леонид Швец рассказал, как удалось обойти кризис в Конгрессе. Со следующими президентскими выборами в США обновится значительная часть Сената и Конгресс, но коренных изменений не будет.