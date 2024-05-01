Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану

За даними Міністерства енергетики США, РФ постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива понад 90 комерційних реакторів.

Related video

Американські сенатори проголосували за ухвалення закону щодо заборони імпорту збагаченого урану з Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідні норми законодавства, схвалені одноголосно, забороняють імпорт у США через 90 днів після набуття чинності. Рішення дозволяє водночас тимчасові винятки до січня 2028 року. Американський президент має підписати законопроєкт, перш ніж він стане законом.

Важливо

Віз уран в США: у Німеччині виявили корабель РФ з забороненим вантажем (фото)

За даними Міністерства енергетики США, РФ постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива понад 90 комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником номер один. Ці продажі приносять Москві приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміщення постачання може бути складним завданням і може призвести до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" російського імпорту, яка необхідна для відповідного розблокування близько 2,7 мільярдів доларів на підтримку уранової промисловості, виділених Конгресом на початку цього року. Це відбудеться за умови, якщо будуть введені обмеження на імпорт російського урану.

Законопроєкт Палати представників був схвалений голосуванням у грудні на тлі зростання підтримки Конгресом необхідності зупинити Росію в Україні. США заборонили імпорт російської нафти й працювали із союзниками з "Великої сімки" над встановленням верхньої межі цін на морський експорт нафти й нафтопродуктів.

Нагадаємо, 30 квітня експерт Леонід Швець розповів, як вдалося обійти кризу в Конгресі. З наступними президентськими виборами в США оновиться значна частина Сенату й Конгрес, але докорінних змін не буде.