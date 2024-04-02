Віз уран в США: у Німеччині виявили корабель РФ з забороненим вантажем (фото)

Кремль продовжує торгувати з США, продаючи американцям березову деревину та уран. Протягом 2023 року росіяни на березі заробили 2 млрд дол.

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У німецький порт Росток у Балтійському морі випадково зайшов вантажний корабель Atlantic Navigator ІІ, який прямував з Росії до США. Під час перевірки з'ясувалось, що корабель завантажений підсанкційним товаром. Крім того, виявили ще й уран, на який світова спільнота санкцій не наклала. Про деталі затримання корабля з підсанкційним вантажем розповіли на порталі Ostseezeitung.

Автори порталу отримали інформацію від власних джерел у порту Ростоку, — вказується у статті, опублікованій 1 квітня. Джерела стверджують, що корабель прямував с Санкт-Петербургу до США. 4 березня на судні з'явились проблеми з гвинтом, тому йому довелось зайти на ремонт до німецького порту.

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Поки судно ремонтували, на борт піднялись німецькі чиновники. Під час огляду вони виявили предмети, які потрапили під санкції ЄС — березову деревину. Крім того, відшукали збагачений уран: цей товар не перебуває під санкціями, — пояснили журналісти порталу. Збагачений уран вільно їхав з РФ до США і призначався для американських атомних станцій.

На порталі нагадали, що ЄС наклав санкції на торгівлю російською деревиною накладені лише ЄС. Тому німецькі посадовці затримали корабель у порту.

Журналісти отримали інформацію, що деревина належить компанії Sveza, якою володіє російський олігарх Олексій Мордашов. Кому належить збагачений уран, у статті не вказується. Натомість навели орієнтовну вартість усього вантажу, який прямував до США — 40 млн євро. Наголошують, що це інсайдерська інформація і тому вимагає підтвердження.

Також у статті вказується, що США не накладало обмежень ні на торгівлю деревиною, ні на торгівлю збагаченим ураном. Протягом минулого року американці придбали у росіян деревину, і сплатили за це 2 млрд дол.

Деякі деталі про корабель Atlantic Navigator ІІ можна відшукати на порталі Marinetraffic. Вказується, що корабель має довжину 192,89 метра, ширину 27,8 метра. На момент публікації статті він перебував у порту Ростока.

Санкції на РФ - де стоїть корабель, який віз підсанкційну деревину та уран Фото: Скриншот

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ на країну-агресора накладено низку санкцій ЄС, США, Великою Британією та низкою інших партнерів України. У одному з пакетів санкцій Євросоюзу стосується обмеження в торгівлі російськими алмазами.

Водночас жодна країна не наклала санкцій на торгівлю російським ураном, яким займається компанія "Росатом". Тим часом працівники "Росатому" беруть участь в окупації української Запорізької атомної станції. Наприкінці березня МАГАТЕ опублікувала черговий звіт щодо ЗАЕС, у якому поскаржилась на перебування російської техніки у виробничих приміщеннях.

Нагадуємо, уряд США намагається переконати Україну припинити бити по нафтопереробних заводах РФ. При цьому видання Bloomberg констатувало, що внаслідок цих ударів росіяни лише на 20% зменшили обсяги експорту дизеля. 2 квітня стало відомо про черговий приліт по НПЗ: вибухнуло за 1 200 км від України в Татарстані.