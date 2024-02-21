Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії: подробиці

За словами журналіста Рікарда Йозвяка, Угорщина знову хотіла виключити із санкційного списку низку осіб, але їй це не вдалося. Будапешт хотів запобігти введенню обмежень проти Алішера Усманова, В'ячеслава Кантора і Микити Мазепіна.

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Європейський Союз погодив у середу, 21 лютого, новий пакет антиросійських санкцій. Про це заявлено на сторінці головування Бельгії в Раді ЄС, розміщеній у соцмережі Х.

"Посли ЄС щойно погодили принципово 13-й пакет санкцій у межах агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, затверджених ЄС. Він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого", — йдеться в повідомленні.

Трохи згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поінформувала про ухвалення нових обмежень для РФ і розкрила деякі деталі.

"Я вітаю угоду про наш 13-й пакет санкцій проти Росії. Ми повинні продовжувати знищувати військову машину Путіна. Маючи загалом список із майже 2000 юридичних і фізичних осіб, ми чинимо сильний тиск на Кремль, а також скорочуємо доступ Росії до безпілотників", — додала вона.

Як уточнив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, 13-й пакет, затверджений комітетом постійних представників країн-членів ЄС, є найповнішим з усіх ухвалених раніше.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Мають бути оприлюднені безпосередньо перед річницею на 24 лютого", — повідомив Йозвяк.

Також, за словами Йозвяка, було схвалено окреме рішення про подовження ще на шість місяців санкцій щодо майже 2000 осіб і компаній із Росії та Білорусі. За його словами, Угорщина хотіла виключити із санкційного списку низку осіб, але їй це не вдалося. Йдеться про такі персони, як Алішер Усманов, В'ячеслав Кантор і Микита Мазепін.

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Санкції в ділі: для РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти, — Bloomberg

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 танкерів з російською нафтою не можуть доставити сировину в Індію через санкції. За інформацією агентства Bloomberg, танкери або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання, щоб приховати від систем цифрового стеження своє місце розташування.