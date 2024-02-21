Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России: подробности

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, Венгрия снова хотела исключить из санкционного списка ряд лиц, но ей это не удалось. Будапешт хотел предотвратить введение ограничений против Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Никиты Мазепина.

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Европейский Союз согласовал в среду, 21 февраля, новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявлено на странице председательства Бельгии в Совете ЕС, размещенной в соцсети Х.

"Послы ЕС только согласовали принципиально 13-й пакет санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля", – говорится в сообщении.

Чуть позже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о принятии новых ограничений для РФ и раскрыла некоторые детали.

"Я приветствую соглашение о нашем 13-м пакете санкций против России. Мы должны продолжать уничтожать военную машину Путина. Имея в общей сложности список из почти 2000 юридических и физических лиц, мы оказываем сильное давление на Кремль, а также сокращаем доступ России к беспилотникам", — добавила она.

Как уточнил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, 13-й пакет, утвержденный комитетом постоянных представителей стран — членов ЕС, является самым полным из всех принятых ранее.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций Евросоюза против РФ. Должны быть обнародованы непосредственно перед годовщиной на 24 февраля", — сообщил Йозвяк.

Также, по словам Йозвяка, было одобрено отдельное решение о продлении еще на шесть месяцев санкций в отношении почти 2000 человек и компаний из России и Беларуси. По его словам, Венгрия хотела исключить из санкционного списка ряд лиц, но ей это не удалось. Речь идет о таких персонах, как Алишер Усманов, Вячеслав Кантор и Никита Мазепин.

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