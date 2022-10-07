Російський олігарх Мордашов переправив свою розкішну яхту з Владивостока в Гонконг

До недовгого перебування у російських водах, яхта Nord, вартістю півмільярда доларів, ховалася на Сейшелах.

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Розкішна яхта, що належить російському олігарху Олексію Мордашову, який перебуває під санкціями, пришвартувалася в Гонконгу. До цього вона стояла у Владивостоці, де стала справжнім місцем паломництва місцевих роззяв і любителів селфі. Про це пише Reuters.

141-метрова супер'яхта Nord, якою володіє Олексій Мордашов, власник "Северстали" та друг Путіна, раптово опинилась у Гонконгу.

Сам мільярдер перебуває під санкціями Євросоюзу та США за їх близький зв'язок із президентом Росії.

Сайт відстеження суден Marine Tracker показав, що яхта "Норд" прибула до Гонконгу 5 жовтня після семиденного плавання з Владивостока на Далекому Сході через Японське море та Східно-Китайське море.

[ + – ] Дані про пересування яхти "Норд" Фото: Скриншот

Морське відомство уряду Гонконгу не відповіло на запитання агентства Reuters про те, чи відомо йому про санкції, накладені на власника судна. Представник Мордашова на запит Bloomberg повідомив, що мільярдер зараз перебуває у Москві, проте місце розташування яхти коментувати відмовився.

Яхту "Норд" Мордашова із шістьма палубами та вертолітним майданчиком у п'ятницю можна було побачити пришвартованою у водах на захід від знаменитої гонконгської гавані Вікторія, з російським прапором на кормі.

141-метрова яхта Nord була побудована на німецькій верфі минулого року і є однією з найекстравагантніших розкішних яхт у світі. За даними журналу Forbes, вона коштує 521 мільйон доларів.

У березні, незабаром після початку війни в Україні, ще одну розкішну яхту Мордашова, 65-метрову "Леді М", було затримано італійською поліцією в порту Імперія.

[ + – ] Олексій Мордашов і Володимир Путін Фото: ТАСС

В останні місяці кілька супер'яхт, що належать російським мільярдерам, були переміщені в ті частини світу, які вважаються поза досяжністю західних санкцій, враховуючи Туреччину, деякі азіатські країни й острови Карибського басейну.

Беручи до уваги активи його сім'ї, за оцінками Forbes, власний капітал Мордашова до введення санкцій оцінювався в 29,1 мільярдів доларів, що робило його найбагатшою людиною в Росії.

Нагадаємо, Олексій Мордашов потрапив під санкції США, ЄС та Японії після початку війни в Україні.

[ + – ] Захоплена публіка біля яхти Мордашова у Владивостоці Фото: Соцсети

На Сардинії заарештували його розкішну віллу за 105 мільйонів доларів. Відомо, що Мордашов має ще один об'єкт нерухомості на Сардинії. Восени 2011 року він купив маєток у затоці Кунанья, за кілька кілометрів від фешенебельного курорту Порто Ротондо. Щоправда, та вілла коштувала олігарху набагато дешевше — всього 13 мільйонів євро.

А коли його яхта Nord прибула із Сейшел у російський Владивосток, ховаючись від арешту, то місцеві жителі були в захваті від нової пам'ятки, і влаштовували біля яхти Мордашова фотосесії.

Цікаво, але це був перший раз, коли яхта російського мільярдера зайшла в територіальні води Росії.