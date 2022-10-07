Российский олигарх Мордашов переправил свою роскошную яхту из Владивостока в Гонконг

До недолгого пребывания в российских водах, яхта Nord, стоимостью в полмиллиарда долларов, пряталась на Сейшелах.

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Роскошная яхта, принадлежащая находящемуся под санкциями российскому олигарху Алексейю Мордашову, пришвартовалась в Гонконге. До этого она стояла во Владивостоке, где стала настоящим местом паломничества местных зевак и любителей селфи. Об этом пишет Reuters.

141-метровая суперяхта Nord, которой владеет Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и друг Путина, внезапно обнаружилась в Гонконге.

Сам миллиардер находится под санкциями Евросоюза и США за их близкую связь с президентом России.

Сайт отслеживания судов Marine Tracker показал, что яхта "Норд" прибыла в Гонконг 5 октября после семидневного плавания из Владивостока на Дальнем Востоке России через Японское море и Восточно-Китайское море.

[ + – ] Данные о передвижениях яхты "Норд" Фото: Скриншот

Морское ведомство правительства Гонконга не ответило на вопросы агентства Reuters о том, известно ли ему о санкциях, наложенных на владельца судна. Представитель Мордашова на запрос Bloomberg сообщил, что миллиардер сейчас находится в Москве, однако местоположение яхты комментировать отказался.

Яхту "Норд" Мордашова с шестью палубами и вертолетной площадкой в ​​пятницу можно было увидеть пришвартованной в водах к западу от знаменитой гонконгской гавани Виктория, с российским флагом на корме.

141-метровая яхта Nord была построена на немецкой верфи в прошлом году и является одной из самых экстравагантных роскошных яхт в мире. По данным журнала Forbes, она стоит 521 миллион долларов.

В марте, вскоре после начала войны в Украине, еще одна роскошная яхта Мордашова, 65-метровая "Леди М", была задержана итальянской полицией в порту Империя.

[ + – ] Алексей Мордашов и Владимир Путин Фото: ТАСС

В последние месяцы несколько суперяхт, принадлежащих российским миллиардерам, были перемещены в те части мира, которые считаются вне досягаемости западных санкций, включая Турцию, некоторые азиатские страны и острова Карибского бассейна.

Принимая во внимание активы его семьи, по оценкам Forbes, собственный капитал Мордашова до введения санкций оценивался в 29,1 миллиарда долларов, что делало его самым богатым человеком в России.

Напомним, Алексей Мордашов попал под санкции США, ЕС и Японии после начала войны в Украине.

[ + – ] Восхищенная публика у яхты Мордашова во Владивостоке Фото: Соцсети

На Сардинии арестовали его шикарную виллу за 105 миллионов долларов. Известно, что Мордашов владеет еще одним объектом недвижимости на Сардинии. Осенью 2011 года он купил особняк в заливе Кунанья, в нескольких километрах от фешенебельного курорта Порто Ротондо. Правда, та вилла обошлась олигарху куда дешевле – всего 13 миллионов евро.

А когда его яхта Nord прибыла с Сейшел в российский Владивосток, скрываясь от ареста, то местные жители были в восторге от новой достопримечательности, и устраивали у яхты Мордашова фотосессии.

Примечательно, но это был первый раз, когда яхта российского миллиардера зашла в территориальные воды России.