В турецких портах российские олигархи прячут яхт на 2 миллиарда фунтов стерлингов

Всего в турецких портах прячется 11 суперяхт, в том числе четыре судна Романа Абрамовича

Турция с начала войны в Украине стала убежищем для суперяхт российских олигархов. Они прятали там свои "игрушки" спешно перегоняя их с Мальдив и прочих тропических островов, где они базировались до этого. Сейчас, по подсчетам The Times, в Турции прячут яхт на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Турция находится вне санкций Великобритании, ЕС и США, наложенных на олигархов, связанных с российским президентом Владимиром Пути Путина. Поэтому турецкие порты стали весьма популярным убежищем для владельцев суперяхт.

Сейчас в Турции прячутся четыре яхты Романа Абрамовича, в том числе и его шикарная яхта Eclipse, стоимостью более 400 миллионов фунтов стерлингов. Она стоит в порту Гечек.

Местные жители отмечают, что были шокированы, когда увидели бывшего владельца ФК "Челси", прогуливающегося по набережной.

Рамазан Чезарет, владелец стейк-хауса CaesarEt Lounge в турецком порту Гечек, был ошеломлен, увидев за своим столиком "всемирно известного" гостя. Сообщил, что тот наслаждался бифштексом и красным вином и его охраняли четверо телохранителей.

Примечательно, но некоторые спрятанные в Турции яхты российских олигархов все еще доступны для чартера.

Одно из судов все еще полностью укомплектовано персоналом из Великобритании. После российского вторжения в Украину Абрамович быстро перевез свою коллекцию лодок стоимостью около 1,1 миллиарда фунтов стерлингов с причалов по всему миру в эту часть Средиземноморья.

[ + – ] Одна из яхт Абрамовича в Гечеке Фото: Anadolu

Журналисты отмечают, что 533-футовая яхта Eclipse стоит в двух милях от берега и кажется кораблем-призраком, ведь на борту осталось только пять, или шесть сотрудников, обычно на борту было не менее 95 человек персонала.

Турецкие СМИ сообщают, что большинство сотрудников уволились после вступления в силу санкций, потому что им не выплатили зарплату.

Яхта Garcon, длиной 219 футов, стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов была замечена в Лазурной гавани в Турции.

Ее транспондер, — автоматическая идентификационная система (AIS), — была отключена с 8 августа, что, по-видимому, является попыткой избежать обнаружения.

Еще одно судно Абрамовича, Halo, длиной 180 футов и стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов, ранее плававшая по Тихому океану, сейчас находится в Гечеке.

Четвертая суперяхта российского миллиардера, My Solaris, длиной 456 футов и стоимостью около 430 миллионов фунтов стерлингов, оснащенная вертолетной площадкой, тренажерным залом, спа-салоном и несколькими бассейнами, стоит на якоре у побережья в Бодруме.

Другие яхты, принадлежащие российским олигархам стоят там же, в порту Гечек.

Яхта Flying Fox, принадлежащая российскому олигарху, акционеру аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, также пришвартована в Гечеке. Ее транспондер отключен, но ее уже брали в аренду трижды, что, согласно расценкам, принесло владельцу три миллиона фунтов.

Недавно, как сообщил охранник, ее арендовал некий арабский принц.

Суперяхта Pacific стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащая энергетическому магнату Леониду Михельсону, этим летом тайно приплыла из Карибского моря в Турцию, отключив систему слежения. Теперь она пришвартована в Мармарисе.

Одна из яхт Олега Дерипаски Clio стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов прибыла в бухту недалеко от Гечека еще в апреле. Затем система слежения за лодкой была отключена, и ее текущее местонахождение неизвестно.

Местные жители не рады присутствию такого количества яхт в их водах.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Эклипс" Фото: Yacht Charter Fleet

"Конечно, эти яхты — проблема. Во-первых, они стоят на якоре в море и мешают маленьким лодкам вроде нашей. Мы не можем приближаться к ним, так как это приводит к срабатыванию их систем сигнализации", — отметил 54-летний Сукру Айдин, владелец туристических катеров.

Но некоторые владельцы ресторанов и модных бутиков довольны – по их словам богатых россиян стало больше с февраля и они тратят много денег.

Владелец ресторана CaesarEt Lounge отмечает, что экипаж Flying Fox, в основном британцы, регулярно посещают его ресторан. "Иногда они приходят парой, а иногда их по 30 человек. Они едят, а потом просто много пьют, обычно красное вино. Они не считают деньги", — отмечает владелец.

Абрамовичу, к слову, в его ресторане понравилось, он даже прислал ему табличку с названием своей яхты в подарок.

Согласно расследованию The Times, по меньшей мере 11 яхт, которые принадлежат российским миллиардерам, находящимся под санкциями или включенным в список, близких к Владимиру Путину, томятся у берегов Турции в Эгейском и Средиземном морях. Общая стоимость флота россиян в турецких водах оценивается в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

В прошлом году Турция у россиян не была так популярна. Шикарные яхты российских олигархов были пришвартованы на юге Франции, в Италии, Испании и Греции — традиционных летних площадках самых богатых людей мира.

Напомним, ранее Фокус писал, какие суперяхты российских олигархов были арестованы, или конфискованы после начала войны в Украине.

[ + – ] Яхта Алексея Мордашова в Владивостоке Фото: Соцсети

А российский миллиардер Алексей Мордашов спрятал свою 142-метровую яхту Nord на родине, в порту Владивостока, где она стала мишенью для селфи.