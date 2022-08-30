У турецьких портах російські олігархи ховають яхти на 2 мільярди фунтів стерлінгів

Загалом у турецьких портах ховається 11 супер'яхт, зокрема чотири судна Романа Абрамовича

Туреччина від початку війни в Україні стала притулком для супер'яхт російських олігархів. Вони ховали там свої "іграшки" спішно переганяючи їх із Мальдівів та інших тропічних островів, де вони базувалися до цього. Зараз, за підрахунками The Times, у Туреччині ховають яхти на 2,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Туреччина перебуває поза санкціями Великобританії, ЄС та США, накладених на олігархів, пов'язаних із російським президентом Володимиром Шляхом Путіна. Тому турецькі порти стали дуже популярним притулком для власників супер'яхт.

Зараз у Туреччині ховаються чотири яхти Романа Абрамовича, у тому числі і його шикарна яхта Eclipse вартістю понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона стоїть у порту Гечек.

Місцеві жителі відзначають, що були шоковані, коли побачили колишнього власника ФК "Челсі", що прогулюється набережною.

Рамазан Чезарет, власник стейк-хауса CaesarEt Lounge у турецькому порту Гечек, був приголомшений, побачивши за своїм столиком всесвітньо відомого гостя. Повідомив, що той насолоджувався біфштексом та червоним вином і його охороняли четверо охоронців.

Примітно, але деякі заховані в Туреччині яхти російських олігархів все ще доступні чартеру.

Один із судів все ще повністю укомплектований персоналом із Великобританії. Після російського вторгнення в Україну Абрамович швидко перевіз свою колекцію човнів вартістю близько 1,1 мільярда фунтів стерлінгів із причалів у всьому світі до цієї частини Середземномор'я.

[ + – ] Одна з яхт Абрамовича у Гечеку Фото: Anadolu

Журналісти зазначають, що 533-футова яхта Eclipse стоїть за дві милі від берега і здається кораблем-примарою, адже на борту залишилося лише п'ять або шість співробітників, зазвичай на борту було не менше 95 осіб персоналу.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що більшість співробітників звільнилися після набрання чинності санкціями, бо їм не виплатили зарплату.

Яхта Garcon, довжиною 219 футів, вартістю 17 мільйонів фунтів стерлінгів, була помічена в Лазурній гавані в Туреччині.

Її транспондер, автоматична ідентифікаційна система (AIS), була відключена з 8 серпня, що, мабуть, є спробою уникнути виявлення.

Ще одне судно Абрамовича, Halo, довжиною 180 футів і вартістю 32 мільйони фунтів стерлінгів, яке раніше плавало Тихим океаном, зараз знаходиться в Гечеку.

Четверта суперяхта російського мільярдера, My Solaris, довжиною 456 футів і вартістю близько 430 мільйонів фунтів стерлінгів, оснащена вертолітним майданчиком, тренажерним залом, спа-салоном та кількома басейнами, стоїть на якорі біля узбережжя у Бодрумі.

Інші яхти, що належать російським олігархам, стоять там же, в порту Гечек.

Яхта Flying Fox, що належить російському олігарху, акціонеру аеропорту "Домодєдово" Дмитру Каменяру, також пришвартована в Гечеку. Її транспондер відключено, але її вже брали в оренду тричі, що, за розцінками, принесло власнику три мільйони фунтів.

Нещодавно, як повідомив охоронець, її орендував арабський принц.

Суперяхта Pacific вартістю 125 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить енергетичному магнату Леоніду Міхельсону, цього літа таємно припливла з Карибського моря до Туреччини, відключивши систему стеження. Тепер вона пришвартована у Мармарисі.

Одна з яхт Олега Дерипаскі Clio вартістю 55 мільйонів фунтів стерлінгів прибула до бухти неподалік Гечека ще у квітні. Потім система стеження за човном була відключена, і її місцезнаходження невідоме.

Місцеві жителі не раді присутності такої кількості яхт у їхніх водах.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Екліпс" Фото: Yacht Charter Fleet

"Звичайно, ці яхти — проблема. По-перше, вони стоять на якорі в морі і заважають маленьким човнам на зразок нашому. Ми не можемо наближатися до них, оскільки це призводить до спрацювання їх систем сигналізації", — зазначив 54-річний Сукру Айдін. власник туристичних катерів.

Але деякі власники ресторанів і модних бутиків задоволені – за їхніми словами, багатих росіян побільшало з лютого і вони витрачають багато грошей.

Власник ресторану CaesarEt Lounge зазначає, що екіпаж Flying Fox, переважно британці, регулярно відвідують його ресторан. "Іноді вони приходять парою, а іноді їх по 30 осіб. Вони їдять, а потім просто багато п'ють, зазвичай червоне вино. Вони не рахують гроші", — зазначає власник.

Абрамовичу, до речі, у його ресторані сподобалося, він навіть надіслав йому табличку з назвою своєї яхти у подарунок.

Згідно з розслідуванням The Times, щонайменше 11 яхт, які належать російським мільярдерам, що знаходяться під санкціями або включеним до списку, близьких до Володимира Путіна, нудьгують біля берегів Туреччини в Егейському та Середземному морях. Загальна вартість флоту росіян у турецьких водах оцінюється у 2,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Торік Туреччина у росіян не була такою популярною. Шикарні яхти російських олігархів були пришвартовані на півдні Франції, Італії, Іспанії та Греції — традиційних літніх майданчиках найбагатших людей світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які суперяхти російських олігархів було заарештовано, або конфісковано після початку війни в Україні.

[ + – ] Яхта Олексія Мордашова у Владивостоці Фото: Соцсети

А російський мільярдер Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту Nord на батьківщині у порту Владивостока, де вона стала мішенню для селфі.