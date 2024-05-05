Уже в сентябре: Украина может оказаться на грани дефолта, — WSJ

Представители зарубежных инвестиционных фондов предлагают заключить соглашение, в котором Украина возобновит выплаты процентов по долгам в обмен на частичное списание задолженности по облигациям. Если соглашение с кредиторами не будет заключено, Украина может объявить дефолт.

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Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу впервые с начала войны. Об этом говорится в материале Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, если сделку с кредиторами заключить не удастся, то Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы, установленные компаниями. Речь о сделке, которую предлагают зарубежные инвестфонды — чтобы Украина возобновила выплату процентов по долгам в обмен на списание части задолженности по облигациям (она составляет 20 миллиардов долларов).

Сообщается, что международные кредиторы формируют комиссию и нанимают консультантов для переговоров по возобновлению выплат, приостановленных с начала войны в Украине. Издание пишет, что группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, согласно которой выплаты процентов по кредитам снова возобновились бы в обмен на списание значительной части непогашенного долга.

В то же время власти США и другие западные страны обеспокоены требованиями кредиторов. Они опасаются, что на выплату процентов пойдут деньги, выделенные Украине в качестве помощи, отмечает WSJ. Сами эти страны предоставили Киеву кредитные каникулы до 2027 года.

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Больше долгов: сколько будет занимать Украина в следующем году, согласно проекту госбюджета

Напомним, в начале апреля Фокус писал о том, готовы ли кредиторы Украины к списанию части госдолга в 2024 году. Рост украинского госдолга в условиях войны закономерен: страна оказалась в форс-мажорных обстоятельствах из-за агрессии РФ. Какова сейчас ситуация с государственным долгом, будут ли продолжаться переговоры о списании части долга, и какой объем средств смогут простить Украине иностранные кредиторы.

Кроме того в декабре 2023 года госдолг Украины обновил исторический рекорд. В ноябре 2023 года, по информации Министерства финансов, сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 164,27 миллиарда гривен.