Обновил рекорд: как и насколько вырос государственный долг Украины во время войны

В ноябре, по информации Министерства финансов, сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 164,27 миллиарда гривен.

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Совокупный государственный долг Украины в ноябре 2023 года вырос на 4,48 миллиарда долларов. Так, по состоянию на 30 число сумма долга выросла до рекордной отметки в 140,82 миллиарда долларов. Такие данные обнародовали в Министерстве финансов.

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В ведомстве подсчитали, что в течение ноября сумма государственного и гарантированного государством долга страна стала больше в гривневом эквиваленте на 164,27 миллиарда, в долларах — на 4,48 миллиарда.

"Государственный и гарантированный государством долг составил 5 122,49 миллиарда гривен или 140,82 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3 512,77 миллиарда гривен (68,58% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 96,57 миллиарда долларов. Государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1609,72 миллиарда гривен (31,42%), или 44,25 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

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Соотношение государственного долга к ВВП в конце текущего года приблизится к 90% и превысит 95% в конце 2024 года. Об этом говорил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, Виталий Ваврыш, писал ранее Фокус в своем материале: "Долги подождут. Сколько задолжала Украина и как будет платить за кредитную помощь".

"Но такой уровень долга пока не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет", — пояснил эксперт.

В то же время исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук отметил, что долговая нагрузка на страну начнет спадать, вероятно, уже в 2024 году.

"Пока официальная позиция, что с 2024-го долг в процентах к ВВП будет снижаться. Но если война будет продолжаться, то это под большим вопросом. Будет ли угрозой рост долга? Нет, если нас продолжат поддерживать", — отметил он.

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Напомним также, что Фокус писал о том, что Международный валютный фонд обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования.