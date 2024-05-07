Пенсии в Украине: как подтвердить стаж работы на временно оккупированной территории
При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в случае размещения предприятия, учреждения, организации или их правопреемников на ВОТ или в зоне боевых действий стаж работы устанавливается на основании свидетельств не менее двух лиц.
Многие потенциальные пенсионеры сталкиваются с проблемой, когда они выехали с оккупированных врагом территорий или из зоны боевых действий, а предприятие, на котором они работали, осталось в таком регионе или уничтожено. Как быть в таком случае, разъяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Итак, порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях (ВОТ) или в зоне боевых действий, в соответствии с действующим законодательством таков.
Как подтвердить стаж работы на ВОТ
Для подтверждения стажа работы основным документом до внедрения персонифицированного учета остается трудовая книжка. Если она отсутствует, а документы, подтверждающие стаж работы на том или ином предприятии, утрачены и не могут быть восстановлены, стаж работы в соответствии с постановлением Кабинета Министров №637 устанавливается на основании свидетельств не менее двух человек.
При этом территории, которые принимаются во внимание в таком случае, определены приказом Минреинтеграции и все время обновляются. Последние изменения были внесены 12 апреля этого года.
Кто может быть свидетелем
Это лица, которые могут знать человека, желающего оформить пенсию, по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе. При этом свидетели должны иметь документы о своей работе и время, относительно которого они подтверждают работу заявителя.
В случае, если у свидетелей в документах есть исправления или неточные/недостоверные записи о периоде работы до 1 января 2004 года, подтверждение работы потенциального пенсионера на указанных им предприятиях осуществляют комиссии по вопросам подтверждения стажа работы, созданные при региональных управлениях ПФУ в соответствии с постановлением правления Фонда №18-1. Их заключение дает право на назначение пенсии.
Какие документы нужны
Чтобы подтвердить стаж работы на ВОТ или в зоне боевых действий заявитель на оформление пенсии или его законный представитель, совершающий действия на основании нотариально заверенной доверенности, подает в соответствующий территориальный орган ПФУ следующие документы:
- заявление о подтверждении стажа работы;
- трудовую книжку;
- другие документы о стаже работы.
Как происходит опрос свидетеля
Если свидетель проживает на территории, подконтрольной Украине, опрос проводит соответствующее региональное управление ПФУ по нынешнему месту жительства. Приглашение к опросу должно поступить свидетелю в течение трех дней после подачи заявителем документов в ПФУ.
Если свидетель проживает на ВОТ или в зоне боевых действий, его приглашает сам заявитель.
Если свидетель живет за пределами Украины, он направляет заявление, в котором должна быть указана информация о совместной работе с потенциальным пенсионером. Заявление нужно легализовать в дипломатическом или консульском представительстве Украины в государстве, где проживает свидетель. К такому заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе в период, требующий подтверждения.
По результатам опроса оформляются соответствующие акты, к которым прилагаются заверенные копии документов свидетелей, а по этим актам уже упомянутая комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы потенциального пенсионера или об отказе.Важно
Напомним, с 1 мая пенсионные выплаты вырастут у тех, кто будет соответствовать двум критериям: граждане в возрасте от 70 лет и те, у кого выплаты ниже 10 340,35 гривен в месяц.
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