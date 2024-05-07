Пенсии в Украине: как подтвердить стаж работы на временно оккупированной территории

При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в случае размещения предприятия, учреждения, организации или их правопреемников на ВОТ или в зоне боевых действий стаж работы устанавливается на основании свидетельств не менее двух лиц.

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Многие потенциальные пенсионеры сталкиваются с проблемой, когда они выехали с оккупированных врагом территорий или из зоны боевых действий, а предприятие, на котором они работали, осталось в таком регионе или уничтожено. Как быть в таком случае, разъяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Итак, порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях (ВОТ) или в зоне боевых действий, в соответствии с действующим законодательством таков.

Как подтвердить стаж работы на ВОТ

Для подтверждения стажа работы основным документом до внедрения персонифицированного учета остается трудовая книжка. Если она отсутствует, а документы, подтверждающие стаж работы на том или ином предприятии, утрачены и не могут быть восстановлены, стаж работы в соответствии с постановлением Кабинета Министров №637 устанавливается на основании свидетельств не менее двух человек.

При этом территории, которые принимаются во внимание в таком случае, определены приказом Минреинтеграции и все время обновляются. Последние изменения были внесены 12 апреля этого года.

Кто может быть свидетелем

Это лица, которые могут знать человека, желающего оформить пенсию, по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе. При этом свидетели должны иметь документы о своей работе и время, относительно которого они подтверждают работу заявителя.

В случае, если у свидетелей в документах есть исправления или неточные/недостоверные записи о периоде работы до 1 января 2004 года, подтверждение работы потенциального пенсионера на указанных им предприятиях осуществляют комиссии по вопросам подтверждения стажа работы, созданные при региональных управлениях ПФУ в соответствии с постановлением правления Фонда №18-1. Их заключение дает право на назначение пенсии.

Какие документы нужны

Чтобы подтвердить стаж работы на ВОТ или в зоне боевых действий заявитель на оформление пенсии или его законный представитель, совершающий действия на основании нотариально заверенной доверенности, подает в соответствующий территориальный орган ПФУ следующие документы:

заявление о подтверждении стажа работы;

трудовую книжку;

другие документы о стаже работы.

Как происходит опрос свидетеля

Если свидетель проживает на территории, подконтрольной Украине, опрос проводит соответствующее региональное управление ПФУ по нынешнему месту жительства. Приглашение к опросу должно поступить свидетелю в течение трех дней после подачи заявителем документов в ПФУ.

Если свидетель проживает на ВОТ или в зоне боевых действий, его приглашает сам заявитель.

Если свидетель живет за пределами Украины, он направляет заявление, в котором должна быть указана информация о совместной работе с потенциальным пенсионером. Заявление нужно легализовать в дипломатическом или консульском представительстве Украины в государстве, где проживает свидетель. К такому заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе в период, требующий подтверждения.

По результатам опроса оформляются соответствующие акты, к которым прилагаются заверенные копии документов свидетелей, а по этим актам уже упомянутая комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы потенциального пенсионера или об отказе.

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