Последствия массированной атаки РФ: украинцев предупредили о возможных отключениях света по всей стране

В Министерстве энергетики призвали бытовых потребителей экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 23:00. В энергосистеме страны из-за обстрелов возник дефицит.

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8 мая в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии. Наиболее сложной ситуация в энергосистеме ожидается с 18:00. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям", — отмечается в сообщении.

В то же время энергетики отметили, что вся информация о том, как в каждой области будут действовать графики отключений, будет предоставлена на официальных страницах местных облэнерго.

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"Причиной такого шага является дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00", — отметили в компании.

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При этом в Министерстве энергетики Украины предоставили несколько иную информацию. Согласно ей применение ограничений с 18:00 до 23:00 возможно для промышленных потребителей, в то время, как бытовых потребителей ограничивать не планируют.

В то же время ведомство в очередной раз призвало граждан с просьбой экономно использовать электроэнергию в пиковые часы (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00). Это позволит стабильно работать энергосистеме, которая сильно пострадала во время последних обстрелов, и даст возможность не ограничивать потребление бытовым потребителям.

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Как известно, утром 8 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд областей Украины, применив 55 ракет различных типов и 21 ударный дрон типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили ряд воздушных целей, однако есть попадания в ряде областей.

Также Фокус писал, что во время обстрелов 8 мая российские оккупанты в шестой раз атаковали объект, расположенный возле города Стрый во Львовской области. Также могла пострадать Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, в направлении которой летели дроны-камикадзе.