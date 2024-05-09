Субсидии в Украине: можно ли получить пособие при сезонной работе

По данным ПФУ, при назначении выплат будут учтены доходы за III-IV квартал 2023 года и будет анализироваться уплата социального взноса не менее чем за три месяца этого периода.

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Граждане Украины, у которых недостаточно средств для оплаты коммунальных услуг, имеют возможность запросить назначение субсидии для помощи в оплате. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В источнике подчеркнули, что граждане, у которых возникают затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг, имеют возможность обратиться за назначением жилищной субсидии.

При рассмотрении запроса на назначение жилищной субсидии проводится анализ доходов граждан. Если жилищная субсидия предоставляется с начала неотапливаемого сезона (например, с мая), то учитываются доходы человека за III и IV кварталы предыдущего календарного года, а также уплата в этот период единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Так, если вы подаете заявление на назначение жилищной субсидии в мае или июне 2024 года, субсидия начнет действовать с начала неотапливаемого сезона. При этом учитываются доходы за III-IV квартал 2023 года, и анализируется оплата социального взноса за этот период не менее чем за три месяца.

Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 года № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", регулирует процесс предоставления жилищных субсидий гражданам.

Напомним, в СМИ разобрались, у кого из украинцев с мая вырастут пенсионные выплаты.

Также стало известно, какие выплаты получат внутренне перемещенные лица в мае и кому они будут назначены автоматически.