Субсидії в Україні: чи можна отримати допомогу при сезонній роботі

За даними ПФУ, під час призначення виплат буде враховано доходи за III-IV квартал 2023 року та аналізуватиметься сплата соціального внеску не менше ніж за три місяці цього періоду.

Related video

Громадяни України, у яких недостатньо коштів для оплати комунальних послуг, мають можливість запросити призначення субсидії для допомоги в оплаті. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У джерелі підкреслили, що громадяни, у яких виникають труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг, мають можливість звернутися за призначенням житлової субсидії.

Під час розгляду запиту на призначення житлової субсидії проводиться аналіз доходів громадян. Якщо житлова субсидія надається з початку неопалювального сезону (наприклад, з травня), то враховуються доходи особи за III і IV квартали попереднього календарного року, а також сплата в цей період єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Так, якщо ви подаєте заяву на призначення житлової субсидії в травні або червні 2024 року, субсидія почне діяти з початку неопалювального сезону. При цьому враховуються доходи за ІІІ-ІV квартал 2023 року, та аналізується оплата соціального внеску за цей період не менше ніж за три місяці.

Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", регулює процес надання житлових субсидій громадянам.

Нагадаємо, у ЗМІ розібралися, у кого з українців із травня зростуть пенсійні виплати.

Також стало відомо, які виплати отримають внутрішньо переміщені особи у травні та кому вони будуть призначені автоматично.