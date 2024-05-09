Пенсия по потере кормильца: на кого из членов семьи можно оформить выплаты

В Украине пенсию по потере кормильца выплачивают пожизненно только лицам пенсионного возраста, а всем остальным эти деньги приходят пока они нетрудоспособны.

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В Украине существует несколько типов пенсий, включая пенсию по случаю потери кормильца. Иногда возникают ситуации, когда супруг умирает, и его пенсионные выплаты желает получать его супруга, переоформив их на себя. Об этои сообщает издание "24 канал".

Семья погибшего человека, которая находилась на его финансовом обеспечении, может получать пенсию по потере кормильца. Размер этой пенсии для одного нетрудоспособного члена семьи составляет 50% от пенсии умершего. Однако, если таких нетрудоспособных членов семьи больше одного, сумма пенсии распределяется между ними таким образом, чтобы их общая доля составляла 100% от пенсии умершего.

В Украине пенсию по потере кормильца выплачивают пожизненно только лицам пенсионного возраста. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, эти выплаты предоставляются только в период их нетрудоспособности.

Кто считается нетрудоспособным:

муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет;

дети до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет;

лицо, ухаживающее за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности;

в случае с погибшими военными, их родственники получают от 30 до 70% его денежного довольствия. Размер выплат не может быть меньше двух прожиточных минимумов.

К лицам, которые могут быть на содержании кормильца, относятся:

муж или жена;

родители;

дети (в частности, усыновлены) до 18 лет или старше, если у них инвалидность с детства;

дети, обучающиеся на дневной форме, до 23 лет;

пасынки и падчерицы, если они не получают алименты от родителей;

лица, ухаживающие за ребенком (детьми) умершего до 8 лет;

члены семьи умершего, не работающие и занятые уходом за ребенком (детьми) умершего.

Для того чтобы получить такой вид пенсии необходимо оформить заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие факт смерти.

Напомним, пенсионеры в Украине, у которых опыт работы превышает установленный страховой минимум, имеют возможность получить дополнительные выплаты. Эти выплаты начисляются за каждый год работы, который превышает необходимый минимальный стаж согласно законодательству.

Ранее Фокус писал, что граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для получения обычной пенсии, могут обращаться за временной поддержкой в виде социальной пенсии.