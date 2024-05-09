Украинцы имеют возможность увеличить размер своей пенсии: в Кабмине объяснили, как это сделать

На сайте ПФУ есть инструмент, который позволяет оформить страховые взносы всего в несколько шагов. При этом человек может сам определить периодичность и размер уплаты.

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Чтобы в будущем получать более высокую пенсию, украинцы имеют возможность купить страховой стаж. Причем сейчас эту процедуру можно сделать в режиме онлайн, не посещая государственные учреждения. Подробные разъяснения предоставили в Кабмине.

Так, граждане должны заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины. При этом на сайте ПФУ есть инструмент, который предоставляет возможность всего за несколько шагов оформить страховые взносы. Каждый человек может самостоятельно установить периодичность и размер уплаты.

Кто имеет право докупить страховой стаж

Право докупить нужный стаж имеют застрахованные и незастрахованные люди, старше 16 лет, которые являются представителями одной из этих категорий:

лица, имеющие работу за рубежом, однако заинтересованные в получении пенсии в Украине;

граждане предпенсионного возраста, которые еще не имеют необходимого стажа для получения пенсий;

лица с низким уровнем официального дохода, которые стремятся увеличить размер пенсии в будущем.

Как можно сделать взносы

Вместе с этим взносы могут быть сделаны как за себя, так и за другого человека, однако если он еще не пенсионер. Доступ к этой услуге предусматривает наличие заключенного договора с Пенсионным фондом. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ через следующий алгоритм:

войти в личный кабинет ПФУ, использовав квалифицированную электронную подпись, "Дія.Підпис" или систему GOV.ID;

выбрать раздел "Коммуникация" с ПФУ, нажать "Договор на добровольное участие";

внести персональные данные лица, в пользу которого делается взнос (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения). Если лицо платит за себя, оно должно нажать "Желаю платить взносы за себя", указав необходимую информацию;

дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;

подписать договоры с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП);

оплатить взносы доступным способом — через Portmone или платежное поручение.

Для зачисления полного страхового стажа неработающему лицу, за него нужно уплатить как минимум минимальный страховой взнос. Для его расчета используется формула: минимальная заработная плата умноженная на 22%.

Начиная с апреля 2024 года размер минимального страхового взноса составляет 1760 грн. Зачисление сумм уплаченных взносов происходит за месяц, в котором средства поступили на счет пенсионного фонда. Для проверки данных о зачислении платежа и количество дней приобретенного страхового стажа можно воспользоваться личным кабинетом на портале электронных услуг ПФУ.

28 апреля стало известно о проведении перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Однако обновленные выплаты будут только в июне, при этом в сумму учтут повышение за два прошедших месяца.

Также Фокус писал, что в течение 2024 года размер пенсий для украинских военнослужащих будет увеличен. Основанием для этого станет всеукраинская индексация, увеличение прожиточного минимума и вероятные изменения в расчете военной выслуги.