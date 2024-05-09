Пенсии в Украине: кому могут задерживать выплаты и как этого избежать

По данным Пенсионного фонда Украины, выплаты могут заморозить до того времени, пока пенсионер не подтвердить свою личность.

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Украинским пенсионерам рассказали о том, в каких ситуациях возможна задержка выплаты пенсии и как поступить в таком случае. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Украинские пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2024 года, должны были пройти процедуру идентификации личности до 31 марта этого года. Тем, кто не выполнил эту обязанность, могут временно приостановить выплаты пенсии до тех пор, пока не будет подтверждена их личность.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года", – говорилось в сообщении ПФУ.

Тем, кто не успел пройти идентификацию до 31 марта, все равно есть возможность сделать это и возобновить выплаты пенсии. Для этого предоставлены как онлайн, так и офлайн варианты прохождения процедуры идентификации:

в отделение ПФУ,

в АО "Ощадбанк",

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда,

через видеоконференцию со специалистом,

обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Важно отметить, что процедуру подтверждения личности уже прошли 224,8 тысячи человек. Например, в отделениях Пенсионного фонда Украины была проведена идентификация для 161,6 тысячи пенсионеров, а в дипломатических учреждениях за рубежом – для 0,4 тысячи человек.

Также Фокус писал, что в течение 2024 года размер пенсий для украинских военнослужащих будет увеличен. Основанием для этого станет всеукраинская индексация, увеличение прожиточного минимума и вероятные изменения в расчете военной выслуги.