Некоторым украинцам увеличат субсидию на свет в 5 раз: кто получит повышенные выплаты

По данным Кабмина, обращаться за пересчетом субсидий дополнительно не нужно, его автоматически проведет Пенсионный фонд.

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Правительство внесло изменения в процедуру выплаты субсидий на жилье, учитывая энергетический кризис в городе Харькове и других населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщается в постановлении Кабмина от 8 мая 2024 г. № 521.

Согласно принятому решению, для жителей, фактически проживающих в Харьковской области, размер льготы или субсидии на оплату услуг по электроснабжению в течение неотапливаемого сезона 2024 года (с 1 мая 2024 года по 30 сентября 2024 года) рассчитывается на основе социальных нормативов с учетом коэффициента увеличения в 5 раз.

В неотапливаемом сезоне 2024 года субсидия на электроэнергию будет предоставляться при условии наличия договора между поставщиком и потребителем, независимо от того, оказывается ли услуга фактически или нет, по причинам, не зависящим от потребителя или поставщика.

В министерстве пояснили, что обращаться за пересчетом субсидий дополнительно не нужно, его автоматически проведет Пенсионный фонд. Сейчас в Харьковской области субсидии получают 35,7 тысячи человек.

"Потребность в том, чтобы увеличить субсидию на неотопительный сезон на электричество для Харьковской области, была обусловлена тем, что сегодня, к сожалению, мы видим огромное количество обстрелов, которое разрушает, в том числе, энергетическую инфраструктуру Харьковщины, и подавляющее большинство жителей вынуждены в качестве источников электроэнергии выбирать более дорогие ресурсы, в частности дизельное топливо", — пояснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Напомним, 18 апреля сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.