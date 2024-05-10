До 250 тысяч человек без света: в ДТЭК рассказали, где худшая ситуация с электроснабжением

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов и повреждения энергообъектов от 200 до 250 тыс. харьковчан каждый час имеют отключения света.

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После последних массированных ракетных атак российских оккупантов по энергетическим объектам наиболее сложная ситуация с электроснабжением в двух регионах — в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире "Радио Свобода".

Он пояснил, что в Харькове нет возможности обеспечить электричеством 100% потребителей, поэтому из-за обстрелов ВС РФ и повреждения энергообъектов от 200 до 250 тыс. харьковчан каждый час имеют отключения света.

"У нас есть два региона, которые страдают больше всего. В первую очередь — это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. На каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света. Конечно, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансировано, но на 100% на каждый час невозможно запитать каждого из потребителей", — отметил Коваленко.

При этом на Днепропетровщине после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры с марта действуют ограничения для промышленных потребителей.

"В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще от мартовских обстрелов. Эти ограничения касаются, в первую очередь, промышленности. Это сетевые ограничения", — сообщил директор компании YASNO.

Напомним, что в Министерстве энергетики сейчас обсуждают вопрос о повышении тарифов на свет для населения, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Также Фокус писал, что две украинские гидроэлектростанции вследствие массированных ракетных атак РФ были выведены из эксплуатации. Для их восстановления потребуется немало времени и средств.