"Мы обсуждаем": Минэнерго прокомментировало возможное повышение тарифов на свет

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, после последних обстрелов ВС РФ ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная.

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В Кабмине не исключают возможности роста тарифов на свет в Украине. Этот вариант обсуждают из-за острой необходимости ресурсов для нового отопительного сезона. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Повышение тарифов на свет — что говорят в Минэнерго

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Также мы анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа", — сказала Гринчук.

По словам заместителя главы ведомства, окончательное решение относительно роста тарифов пока не принято. В то же время она считает, что для наличия ресурсов для следующего отопительного сезона повышения тарифов, возможно, не удастся избежать.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", — пояснила Светлана Гринчук.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины

После затишья в течение отопительного сезона, с марта российские оккупанты возобновили обстрелы по украинской энергетике. Массированные атаки ВС РФ привели к уничтожению нескольких ТЭС, в том числе Трипольской в Киевской области и Змиевской в Харьковской области.

Кроме того, после массированного обстрела россиян в ночь на 8 мая энергетики предупреждали о возможных отключениях света для населения. Однако "Укрэнерго" ввело ограничения только для бизнеса.

Вместе с тем в правительстве не исключают роста тарифов на свет, поскольку атаки ВС РФ нанесли масштабные повреждения энергетике. Также в Кабмине создан штаб подготовки к отопительному сезону, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом зимой.

9 мая стало известно о подготовке российскими оккупантами новых обстрелов по объектам украинской критической инфраструктуры. Об этом предупредил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Также Фокус писал, что, по данным экспертов Института изучения войны (ISW), российские оккупанты увеличили количество наземных атак, поскольку Украина ждет поступления новых партии вооружения от Запада.