Россия готовит новые атаки: в ОВА назвали объекты, по которым могут ударить ВС РФ

В случае объявления воздушной тревоги важно не игнорировать сигнал оповещения и не находиться рядом с объектами критической инфраструктуры.

Related video

Россияне планируют нанесение ударов по критической инфраструктуре. Об этом заявил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Он отметил, что к объектам критической инфраструктуры относятся телерадиовышки, теплоэлектростанции, газораспределительные станции, административные здания органов власти и тому подобное.

Поэтому, в случае воздушной тревоги, нужно избегать мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры, и проходить в укрытие, подчеркнул Дмитрий Брижинский.

Напомним, днем 22 апреля российская армия нанесла удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59. После этого в городе наблюдались перебои с сигналом цифрового телевидения. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, противник мог получить задание перебить связь в городе для дальнейшего распространения своей пропаганды. В то же время глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар по 250-метровой башне был на высоте около 140 метров.

Как писал Фокус, ВС РФ снова начали применять ракеты "Калибр" для атак по Украине, однако у захватчиков, скорее всего, наблюдаются проблемы с ракетоносителями. Как известно, ВС РФ ночью 8 мая атаковали Украину крылатыми ракетами различного базирования, которые запускались с разных направлений. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Броварах Киевской области горел объект гражданской инфраструктуры, два человека в тяжелом состоянии находятся в больнице. На Полтавщине вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Руководство Винницкой области также сообщало о попадании. В Ивано-Франковской области горел энергообъект. В Кировоградской области повреждениям подверглась критическая инфраструктура, 8-летний ребенок получил ранения. Всего ПВО ночью 8 мая сбила 59 вражеских воздушных целей: 39 ракет и 20 шахедов.