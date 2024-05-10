"Ми обговорюємо": Міненерго прокоментувало можливе підвищення тарифів на світло

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, після останніх обстрілів ЗС РФ ситуація в енергосистемі України досить складна.

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У Кабміні не відкидають можливості зростання тарифів на світло в Україні. Цей варіант обговорюють через гостру необхідність ресурсів для нового опалювального сезону. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Підвищення тарифів на світло — що кажуть у Міненерго

"Ми обговорюємо, зокрема, підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, зокрема допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними та яка буде надана найближчим часом. Також ми аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, зокрема. обговорюємо можливість підвищення тарифу", — сказала Гринчук.

За словами заступниці очільника відомства, остаточне рішення стосовно зростання тарифів поки не ухвалене. Водночас вона вважає, що для наявності ресурсів для наступного опалювального сезону підвищення тарифів, можливо, не вдасться уникнути.

"Зараз, на жаль, із тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", — пояснила Світлана Гринчук.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі України

Після затишшя впродовж опалювального сезону з березня російські окупанти відновили обстріли по українській енергетиці. Масовані атаки ЗС РФ призвели до знищення кількох ТЕС, зокрема Трипільської в Київській області та Зміївської в Харківській області.

Також після масованого обстрілу росіян у ніч на 8 травня енергетики попереджали про можливі відключення світла для населення. Однак "Укренерго" запровадило обмеження лише для бізнесу.

Водночас в уряді не виключають зростання тарифів на світло, оскільки атаки ЗС РФ завдали масштабних пошкоджень енергетиці. Також у Кабміні створено штаб підготовки до опалювального сезону, щоб забезпечити українців світлом і теплом узимку.

9 травня стало відомо про підготовку російськими окупантами нових обстрілів по об'єктах української критичної інфраструктури. Про це попередив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Також Фокус писав, що, за даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти збільшили кількість наземних атак, оскільки Україна чекає на надходження нових партії озброєння від Заходу.