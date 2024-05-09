После российских атак две ГЭС выведены из эксплуатации, — Укрэнерго

Восстановление оборудования ГЭС, которое было уничтожено ударами, требует как немалых усилий для ремонта, так и значительных средств.

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В среду, 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные повреждения были нанесены также объектам гидроэнергетики. Из-за нанесенных повреждений две гидроэлектростанции пришлось остановить. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

Отмечается, что сейчас вся гидрогенерация страны получила сокрушительные повреждения. Восстановление оборудования ГЭС, которое было уничтожено российскими ударами, требует как немалых усилий для ремонта, так и значительных средств.

Последствия российской атаки Фото: Укрэнерго

В результате массированного обстрела Украины сегодня, 9 мая, с 18:00 до 00:00 будет ограничено электроснабжение для промышленности. В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что если дефицит не удастся покрыть, то ограничение энергопотребления будет касаться и населения.

Напомним, 5 мая сообщалось, что из-за атак россиян украинская энергетика понесла убытки на более 1 млрд долларов, о чем заявлял министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, ситуация является достаточно сложной, однако благоприятные погодные условия позволяют балансировать энергосистему мощностями ВИЭ.

До того российская оккупационная армия 22 марта нанесла наиболее массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. В течение атаки войска РФ применили 88 крылатых ракет и 63 иранских дронов-камикадзе "Шахед". Атака ВС РФ привела к масштабному пожару в турбинном цехе Трипольской ТЭС. В наблюдательном совете "Центрэнерго" заявили о полном уничтожении станции.