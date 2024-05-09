Після російських атак дві ГЕС виведено з експлуатації, — Укренерго

Відновлення обладнання ГЕС, яке було знищене ударами, потребує як чималих зусиль для ремонту, так і значних коштів.

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У середу, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано також обʼєктам гідроенергетики. Через завдані пошкодження дві гідроелектростанції довелося зупинити. Про це повідомили в "Укренерго".

Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

Зазначається, що наразі вся гідрогенерація країни зазнала нищівних пошкоджень. Відновлення обладнання ГЕС, яке було знищене російськими ударами, потребує як чималих зусиль для ремонту, так і значних коштів.

Наслідки російської атаки Фото: Укренерго

Внаслідок масованого обстрілу України сьогодні, 9 травня, з 18:00 до 00:00 буде обмежено електропостачання для промисловості. Водночас в "Укренерго" попередили, що якщо дефіцит не вдасться покрити, то обмеження енергоспоживання стосуватиметься й населення.

Нагадаємо, 5 травня повідомлялося, що через атаки росіян українська енергетика зазнала збитків на понад 1 млрд доларів, про що заявляв міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ситуація є досить складною, проте сприятливі погодні умови дають змогу балансувати енергосистему потужностями ВДЕ.

До того російська окупаційна армія 22 березня завдала найбільш масованого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. Впродовж атаки війська РФ застосували 88 крилатих ракет та 63 іранських дрони-камікадзе "Шахед". Атака ЗС РФ призвела до масштабної пожежі в турбінному цеху Трипільської ТЕС. У наглядовій раді "Центренерго" заявили про повне знищення станції.