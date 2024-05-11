Пенсии в Украине: кому придется работать дольше для получения выплат

В правительстве говорят, что соотношение работающих и пенсионеров в Украине сложное. В связи с этим каждый год и повышаются требования по количеству страхового стажа.

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Большинству украинцев придется уйти с работы на пенсию в более позднем возрасте. Соответственно, чтобы "насладиться" заслуженным отдыхом и денежными выплатами, придется работать больше. Об этом пишет "24 канал".

Пенсия 2024 — соотношение пенсионеров и работающих

Дело в том, что в ближайшее время правительство планирует заняться тем, чтобы вернуть украинцев, которые находятся за границей, обратно на родину. Это должно помочь решить ряд социальных проблем. В частности те, которые связаны с поддержкой пенсионеров.

Если учитывать сложное соотношение между количеством работающих и пенсионеров, которое сейчас является 1:1, то украинцы будут вынуждены работать еще больше, чтобы обеспечить себе старость.

Отдельно в Министерстве социальной политики заявляли, что нужно будет учитывать в вопросе пенсий в Украине аспекты общественного здоровья и обеспечить различные превентивные меры, чтобы предотвратить заболевания. В то же время, повышение рождаемости и обеспечение долголетия граждан без реинтеграции будет сложным заданием.

Пенсии в Украине: требования к стажу растут

В ближайшие несколько лет будут дальше расти требования к страховому стажу. Выглядит эта таблица следующим образом:

2025 год — 32 года стажа;

2026 год — 33 года стажа;

2027 год — 34 года стажа;

2028 год — 35 лет стажа.

В то же время, если украинцы будут планировать выходить на пенсию в 65 лет, тогда для этого достаточно иметь лишь 15 лет страхового стажа.

Напомним, 9 мая сообщалось, что украинцы имеют возможность увеличить размер своей пенсии. На сайте ПФУ есть инструмент, который позволяет оформить страховые взносы всего в несколько шагов. При этом человек может сам определить периодичность и размер уплаты.