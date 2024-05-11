Пенсії в Україні: кому доведеться працювати довше для отримання виплат

В уряді кажуть, що співвідношення тих, хто працюють, і пенсіонерів в Україні складне. У зв'язку з цим щороку й підвищуються вимоги щодо кількості страхового стажу.

Related video

Більшості українців доведеться піти з роботи на пенсію в пізнішому віці. Відповідно, щоб "насолодитися" заслуженим відпочинком і грошовими виплатами, доведеться працювати більше. Про це пише "24 Канал".

Пенсія 2024 — співвідношення пенсіонерів і тих, хто працюють

Річ у тім, що найближчим часом уряд планує зайнятися тим, щоб повернути українців, які перебувають за кордоном, назад на Батьківщину. Це має допомогти вирішити низку соціальних проблем. Зокрема ті, які пов'язані з підтримкою пенсіонерів.

Якщо зважати на складне співвідношення між кількістю тих, хто працюють, і пенсіонерів, яке зараз є 1:1, то українці будуть змушені працювати ще більше, щоб забезпечити собі старість.

Окремо в Міністерстві соціальної політики заявляли, що потрібно буде враховувати в питанні пенсій в Україні аспекти громадського здоров'я та забезпечити різні превентивні заходи, щоб запобігти захворюванням. Водночас підвищення народжуваності й забезпечення довголіття громадян без реінтеграції буде складним завданням.

Пенсії в Україні: вимоги до стажу зростають

У найближчі кілька років будуть далі зростати вимоги до страхового стажу. Ця таблиця має такий вигляд:

2025 рік — 32 роки стажу;

2026 рік — 33 роки стажу;

2027 рік — 34 роки стажу;

2028 рік — 35 років стажу.

Водночас, якщо українці плануватимуть виходити на пенсію в 65 років, тоді для цього достатньо мати лише 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що українці мають можливість збільшити розмір своєї пенсії. На сайті ПФУ є інструмент, який дає змогу оформити страхові внески всього за кілька кроків. Водночас людина може сама визначити періодичність і розмір сплати.