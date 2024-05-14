Некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсии: о ком идет речь

Украинское законодательство предусматривает основания для прекращения начисления пенсий. Гражданину для выяснения причины подобных "санкций" необходимо обратиться с запросом в ПФУ.

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Части украинских пенсионеров могут прекратить выплачивать пенсии, поскольку нормы законодательства предусматривают определенные основания для этого, пишет издание "На пенсии".

Основные основания для прекращения выплаты пенсий

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает следующие причины для прекращения пенсионных выплат:

если назначение пенсии произошло на основании документов, в которых содержится недостоверная информация;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если другое основание не предусматривается международным договором Украины;

в случае, если пенсионер умер;

если пенсионер в течение шести месяцев подряд не получал пенсию через отделение почтовой связи;

если пенсионера не признали лицом с инвалидностью;

лицо, которому выплачивают пенсию за выслугу лет, получило работу по должности, которая дает право получать пенсионные выплаты за выслугу лет;

другие случаи, предусмотренные нормами законодательства, в частности окончание срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме того, орган Пенсионного фонда Украины не будет проводить перечисление пенсии, если банк был исключен из перечня уполномоченных банков.

Что сделать, чтобы не допустить прекращения выплаты пенсий

Для недопущения приостановления выплаты пенсий застрахованным лицам нужно информировать органы Пенсионного фонда в течение десяти дней о следующем:

изменение данных, которые вносятся в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

выезд за пределы Украины;

об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса.

Прекращение выплаты пенсий: где выяснить причину и что нужно для их восстановления

Если получатель пенсии не знает причину, по которой были прекращены пенсионные выплаты, нужно подать письменный запрос в Пенсионный фонд Украины и выяснить, что стало причиной для прекращения выплаты. Такие действия дадут возможность в дальнейшем иметь официальный ответ, который подлежит обжалованию, в частности в судебном порядке. Такое заявление можно подать, среди прочего, через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.

Чтобы возобновить выплаты пенсии пенсионер должен обратиться в территориальный орган ПФУ с соответствующим заявлением. Пенсионные выплаты восстанавливаются на основании имеющихся документов в пенсионном деле. Кроме того, у заявителя есть возможность предоставить другие имеющиеся документы (о стаже, заработной плате, другие документы, которые могут повлиять на размер пенсии).

10 мая стало известно, что, начиная с 1 июня, в Украине начнется перерасчет пенсий людям, которые продолжили работу после выхода на заслуженный отдых, соблюдая определенные условия.

Кроме того, Фокус писал, кто в Украине может получать пенсию размером более 10 тысяч гривен. В частности, такие выплаты были начислены 1 224 710 лицам.