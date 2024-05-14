Деяким українцям можуть припинити нараховувати пенсії: про кого йдеться

Українське законодавство передбачає підстави для припинення нарахування пенсій. Громадянину для з'ясування причини подібних "санкцій" необхідно звернутися із запитом до ПФУ.

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Частині українських пенсіонерів можуть припинити виплачувати пенсії, оскільки норми законодавства передбачають певні підстави для цього, пише видання "На пенсії".

Основні підстави для припинення виплати пенсій

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає наступні причини для припинення пенсійних виплат:

якщо призначення пенсії відбулося на підставі документів, у яких міститься недостовірна інформація;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інша підстава не передбачається міжнародним договором України;

у разі, якщо пенсіонер помер;

якщо пенсіонер впродовж шести місяців поспіль не отримував пенсію через відділення поштового зв'язку;

якщо пенсіонера не визнали особою з інвалідністю;

особа, якій виплачують пенсію за вислугу років, отримала роботу за посадою, яка надає право отримувати пенсійні виплати за вислугу років;

інші випадки, які передбачені нормами законодавства, зокрема закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Крім того, орган Пенсійного фонду України не буде проводити перерахування пенсії, якщо банк було виключено з переліку уповноважених банків.

Що зробити, аби не допустити припинення виплати пенсій

Для недопущення призупинення виплати пенсій застрахованим особам потрібно інформувати органи Пенсійного фонду протягом десяти днів про наступне:

зміну даних, які вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

виїзд за межі України;

про обставини, що призводять до зміни статусу.

Припинення виплати пенсій: де з'ясувати причину та що потрібно для їх відновлення

Якщо отримувач пенсії не знає причину, через яку було припинено пенсійні виплати, потрібно подати письмовий запит до Пенсійного фонду України та з'ясувати, що стало причиною для припинення виплати. Такі дії дадуть можливість надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку. Таку заяву можна подати, зокрема, через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Щоб поновити виплати пенсії пенсіонер повинен звернутись до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Пенсійні виплати відновлюються на підставі наявних документів у пенсійній справі. Крім того, у заявника є можливість надати інші наявні документи (про стаж, заробітну плату, інші документи, що можуть вплинути на розмір пенсії).

10 травня стало відомо, що, починаючи з 1 червня, в Україні почнеться перерахунок пенсій людям, які продовжили роботу після виходу на заслужений відпочинок, дотримуючись певних умов.

Крім того, Фокус писав, хто в Україні може отримувати пенсію розміром понад 10 тисяч гривень. Зокрема, такі виплати були нараховані 1 224 710 особам.