Пенсионеры с инвалидностью могут получать больше денег: кто имеет право на доплаты

Лицо с инвалидностью для получения дополнительной помощи должно соответствовать нескольким критериям.

Related video

В Украине в 2024 году действует программа Всемирной продовольственной программы ООН, в соответствии с которой лица, получившие инвалидность с детства, а также дети с инвалидностью, имеют право на дополнительную выплату к пенсии. Об этом говорится в постановлении правительства.

Размер дополнительной помощи индивидуальный и рассчитывается как доплата к уже назначенной пенсии до достижения общей суммы 3250 гривен. Это означает, что если основная пенсия меньше, то выплата будет дополнительно увеличена до этой суммы.

Например, при пенсии в размере 2 700 гривен предоставляется дополнительный платеж в размере 550 гривен. По данным источника, чтобы получить дополнительную выплату, лицо с инвалидностью должно соответствовать определенным критериям:

иметь пенсию не выше 3 250 грн;

проживать на контролируемой правительством территории Украины;

не получать другие международные выплаты (ООН, ЮНИСЕФ) или выплаты от государства (для ВПЛ, на закупку твердого топлива в отопсезон).

Получение дополнительной выплаты не требует отдельного обращения; она назначается автоматически всем получателям, соответствующим критериям. Доплата осуществляется на тот же счет, на который поступает основная пенсия, через банковский перевод или через "Укрпочту".

Важно отметить, что минимальные размеры пенсий по инвалидности в Украине действительно могут быть ниже 3 250 гривен, а именно:

для людей с инвалидностью І группы минимальная пенсия составляет 2 760 грн;

неработающих людей с инвалидностью II и III групп – 2 520 грн;

работающих со ІІ или ІІІ группы инвалидности – 2 093 грн.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.